Ülkemizde her 3 çocuktan birinde görülen demir eksikliği, fiziksel ve zihinsel gelişimi olumsuz etkiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceren Ulusoy, özellikle 6 ay-2 yaş arası bebeklerde ve ergenlik döneminde sık rastlanan bu sorunun, erken fark edilmezse kalıcı öğrenme ve davranış problemlerine yol açabileceğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceren Ulusoy, demir eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflattığını, konsantrasyon bozukluğu, okul başarısında düşüş ve astım ataklarını artırabileceğini vurguladı.

Soluk cilt, halsizlik, ağız yaraları, baş ağrısı, iştahsızlık, toprak yeme ve tırnak kırılması gibi belirtilere dikkat çeken Dr. Ulusoy, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, yanlış beslenme alışkanlıkları (aşırı süt, çay tüketimi), emilim bozuklukları ve parazitler gibi faktörlerin demir eksikliğine neden olduğunu ifade etti.

Dr. Ulusoy, demirden zengin besinler (kırmızı et, ciğer, ıspanak, bakliyat) ve C vitamini ile dengeli beslenmenin önemine işaret ederek, “Pekmez destekleyici, ancak tedavi yerine geçmez. Aşırı süt tüketimi demir emilimini azaltır” dedi. Gelişigüzel demir takviyesinin karaciğer hasarına yol açabileceği uyarısında bulunarak, doktor kontrolünde 3-6 aylık tedavinin gerekli olduğunu vurguladı.