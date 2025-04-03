Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.Dr.Aybars Kıvrak önemli bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Çocukluk döneminde sıkça görülen bacak ağrıları, ebeveynler için endişe kaynağı yaratır. Bu ağrılar çoğunlukla büyüme ağrıları olarak bilinir ve özellikle 3-12 yaş arasındaki çocuklarda daha yaygındır. Çocuklarda büyüme ağrısı genellikle bacaklarda hissedilir ve çoğu zaman gün içinde belirgin bir sebep olmaksızın ortaya çıkar. İşte büyüme ağrıları hakkında bilmeniz gerekenler ve çocuğunuzun sağlığını korumak için dikkat etmeniz gereken ipuçları.

BÜYÜME AĞRISI NEDİR ?

Büyüme ağrısı, çocukların kemik ve kas sistemindeki hızlı gelişime bağlı olarak hissettiği ağrılardır. Özellikle geceleri daha belirgin hale gelir ve çoğu zaman uykudan uyandırır. Genellikle dizlerin arkasında, baldır ve uyluk bölgelerinde hissedilen bu ağrılar, çocukların hareket kabiliyetini sınırlamaz ve kısa süreli rahatsızlıklardır. Büyüme ağrıları olarak nitelendirebileceğimiz çocuklarda bacak ağrısı, çocukların fiziksel aktiviteleriyle doğrudan bağlantılı değildir. Yani, hareket etmeleri veya oyun oynamaları ağrıyı tetiklemez.

BÜYÜME AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Çocuklarda büyüme ağrısının bazı tipik belirtileri şunlardır:

Gece Ağrısı: Genellikle gece saatlerinde başlar ve sabahları ağrı kaybolur.Bacaklarda Yaygın Ağrı: Çocuklar özellikle dizlerin arkasında, baldır ve uyluklarda ağrı hisseder. Yani çocuklarda bacak ağrısı ile kendini belli eder.Hafif İla Orta Şiddette Ağrı: Ağrının şiddeti değişken olur ama genellikle hafif ila orta düzeydedir.Hareket Kısıtlılığı Olmaz: Çocuk, ağrıya rağmen günlük aktivitelerini kısıtlamadan sürdürür.

BÜYÜME AĞRISININ NEDENLERİ

Büyüme ağrısının tam nedeni net olarak bilinmemektedir. Çocuklarda kemiklerin hızlı büyümesi ve kasların buna adapte olmaya çalışması sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Büyüme ağrısı, kemiklerin büyüme plaklarının etkisiyle genişlemesi sırasında kas ve eklem dokularında gerilim yaratması ile meydana geldiği düşünülür. Bu nedenle ağrılar çoğu zaman hareket veya travma ile ilişkili değildir.

ÇOCUKLARDA BACAK AĞRISININ FARKLI NEDENLERİ OLABİLİR !

Büyüme ağrıları, bacak ağrısı ile karıştırılabilir. Ancak, bacak ağrısının diğer nedenleri arasında yaralanmalar, enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar ve kemik problemleri de yer alır. Çocuğunuzun ağrısı gün içinde şiddetli, bacakta kızarıklık veya şişlik gibi belirtilerle birlikteyse, ortopedi uzmanına başvurmanız önemlidir. Büyüme ağrısı gibi fizyolojik bir neden olmayabilir.

ÇOCUKLARDA BACAK AĞRISINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Ebeveynlerin çocuklarında büyüme ağrısını hafifletmek için alabileceği bazı önlemler şunlardır:

Masaj: Hafif bir bacak masajı, kasların rahatlamasına yardımcı olur.Sıcak Uygulama: Ilık bir havlu veya sıcak su torbası kullanarak kasları rahatlatabilirsiniz.Nazik Germe Egzersizleri: Çocuğunuzun bacak kaslarını hafifçe germesi, kasların gevşemesine destek olur.Dinlenme: Ağrı sırasında çocuğunuzun dinlenmesi ve fiziksel aktiviteden kaçınması fayda sağlar.

ÇOCUKLARDA BACAK AĞRISININ TEDAVİSİ

Doç.Dr.Aybars Kıvrak,''Büyüme ağrısında genellikle hastalar özel bir tedaviye ihtiyaç duymaz. Ağrılar geçici olup, çocuğunuzun sağlıklı büyüme sürecinin bir parçasıdır. Ancak ağrıların sık ve şiddetli olması durumunda bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurmanız gerekir.''dedi.