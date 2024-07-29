Türkiye elektrikli araç ekosistemini geliştirmek adına birçok araştırma gerçekleştiren sarjagel.com, Çinli otomobil markalarının ülkemize yatırım yapmasının ardındaki motivasyonu irdeleyerek, Çin’in ülkemizdeki gelecek hedeflerine dikkat çeken öngörülerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - 2023 yılında 4 milyondan fazla otomobil ihraç ederek, Dünya’nın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna ulaşan Çin, aynı zamanda 1,2 milyon elektrikli araç ihraç ederek birçok pazarı domine etti.

Diğer yandan Avrupa’daki yatırımları her geçen yıl artan Çin’in, Macaristan’da 4, Almanya’da 3,İspanya ve Polonya’da ise 1’er adet fabrikası bulunuyor.

Çin elektrikli araçların artık Dünya çapında benimsendiğini gördü

Sarjagel.com, fabrika yatırımlarının Çin’deki iç pazarın doygunluğa ulaşıp yavaşlaması karşısında yüksek katma değer ve imkân yaratan dış pazarlara kayacağını belirtiyor.

Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, Çinli EV üreticilerinin, batarya üretiminden çok daha fazla EV araç üretimine kayacağı sinyallerini de gördüklerini ifade ederken “Aynı zamanda Çinli elektrikli araç üreticileri, küresel çapta elektrikli araçların iyiden iyiye benimsendiğini gördü ve buna göre yeni bir strateji çizmeye başladı.” diyor.

MACARİSTAN’IN ARDINDAN ÇİN’İN AVRUPA’YA KARŞI YENİ MÜTTEFİKİ TÜRKİYE

Geçtiğimiz yıl ve 2022 yılındaAvrupa’ya yapılan Çinli EV yatırımlarının yüzde 53’ünü alan Macaristan’a karşı, büyük otomobil üreticileri Almanya ve Fransa’nın rahatsızlık duyduğunu, Türkiye’nin ise Avrupa’ya girişte önemli bir rolü olduğunu aktaran Nazik “Hassas bir dengeyle ülkemizin yürüttüğü başarılı strateji devam ettiği takdirde Türkiye birkaç sene içinde elektrikli araç üretim üssüne dönüşebilir ve 1 milyar dolarlık yatırımın ardından, Çin’den gelecek 5-6 kat büyüklüğünde yeni yatırımlarla ülkemizde istihdam patlaması ve ekonomik gelişime sahne olabiliriz. Ülkemiz, Çinli elektrikli otomobillerin Avrupa’ya girişinde adeta bir kilit noktasında ve stratejik bir ittifak kuruyorlar. Çinli otomobil ve batarya üreticileri, ABD ve AB karşısında yatırım anlamında her geçen gün daha zorlu ve belirsiz bir ortamla karşı karşıya kaldığı için, Türkiye çok önemli bir konumda.Çinli otomobil üreticileri, bu atmosferde rekabet gücünü korumak adına Türkiye ile yaratıcı çözümler ve yeni iş birlikleri geliştirmeye devam edecekler.” diye konuştu.

