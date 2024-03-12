Siyasi partiler İstanbul seçiminde öne çıkabilmek için yapmadığını bırakmıyor. Son durumda CHP adayı ve bugünün Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu'nun önde görülmesi sosyal medyada trollerin sahte iddialarıyla ortalığı karıştırıyor. Son olarak torbalarda para sayımı ile ilgili bir görüntü yayınlanırken, bu görüntünün kim tarafından çekilip seçim öncesi yayınlanması akıllara soru işaretleri getiriyor. Bu trolleri CHP içindeki kavga mı piyasaya sürdü. Hedef İmamoğlu'na kaybettirmek mi? gibi soruları gündeme getiriyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı, bir ofiste para sayma işleminin yer aldığı görüntülerin 2019 yılında partinin il binasının satın alınmasına ilişkin olduğunu açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medyada yer alan ve bir ofiste para sayma işleminin yer aldığı görüntülere ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. 4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır" denildi.

Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yerin CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisi olduğu belirtilen açıklamada, Taşkapan'ın daha önce sözkonusu görüntüleri bir suç unsuruymuş gibi bazı CHP İstanbul İl yöneticilerine göstererek şantaj yapmak istediği ancak karşılık alamadığı da ifade edildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, sosyal medyada gündem olan bir ofiste para sayma görüntülerinin yer aldığı videoyla beraber ortaya atılan iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur.

4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır. Hele hele 4,5 yıl önceki olayı, 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayı ile ilişkilendirmek eşyanın tabiatına aykırıdır.

Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisidir. Bu görüntülerin söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir. Görüntüler kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Ayrıca kişisel verilerin korunmasına muhalefet edilmiştir. Bu vesile ile hem söz konusu avukat hem de bu görüntüleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kaldı ki görüntülerde mal sahibi kişi de görülmektedir. Avukat, daha önce de bu görüntüleri, bir suç unsuruymuş gibi bazı CHP İstanbul İl yöneticilerine göstererek şantaj yapmak istemiş ama karşılık alamamıştır.

Görüntülerdeki kişilerden eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş, CHP Genel Merkezi ile İstanbul İl Başkanlığı arasında binanın, satın alma sürecini koordine eden kişilerdir. Ayrıca İl Binası'nın satın alınması konusunda, 2019 yılı yazında 'Bir Tuğlada Sen koy' isminde bağış kampanyası yapılmıştır. Söz konusu bağış kampanyasının reklam filmi açık kaynaklardan görülebilir. Görüntüler, 9 Aralık 2019 tarihinde mal sahibine kapora ödenmesine ilişkindir."

Ödemenin Makbuzu:

Bugün bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklaması şöyle: