Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği kültür-sanat etkinlikleriyle Ramazan ayına renk kattı. Milli İrade Meydanı ve Seka İhtisas Merkezi’nde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Süsleme Atölyeleri de özellikle çocuklara kültürel mirasımızın aktarılmasında önemli rol oynadı.KOCAELİ (İGFA) - Dini Yayınlar Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Atölyeleri, çocukları ve gençleri kadim sanatlarımızla tanıştırdı. Hat ve tezhip atölyelerinde katılımcılar, geleneksel sanatların inceliklerini öğrenerek, kalem ve fırçayla sabır ve estetiği buluşturdu. Ayrıca, Osmanlı’dan günümüze uzanan bu sanatlar deneyimlenerek, özgün çalışmaların oluşturulması sağlandı.

KONSERVATUVAR EĞİTMENLERİNİN GÖZETİMİNDE

Ramazan’ın ruhunu sanata taşıyan bu özel etkinlikler Milli İrade Meydanı Sanat Kafe’nin yanı sıra, kentin sanat ve kültür merkezi haline gelen Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde de sürdü. Atölye etkinlikleri, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri gözetiminde gerçekleşti.

GELECEĞİN SANATÇILARI RESİM ATÖLYESİNDE

Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinlikler Ramazan’ın ilk günü itibariyle başladı. Konservatuvar Resim Eğitmeni Aynur Haras tarafından gerçekleştirilen resim atölyesinde geleceğin sanatçıları hayal güçleriyle kâğıtları renklendirdi.

KAT’I SANATI İLE TANIŞTILAR

Ayrıca geleneksel Katı’ Sanatı da atölye etkinliklerine dâhil edildi. Konservatuvar Geleneksel Sanatlar Bölümü Katı’ Eğitmeni Özlem Ergün eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde, çocuklar kâğıdı sabırla işleyerek, bu kadim sanatın inceliklerini öğrenme fırsatı yakaladı. Ressam İsmail Menekşe ise Ramazan ayında Kocaelilerle buluşarak suluboya tekniğinin inceliklerini uygulamalı olarak anlattı.

CİLT SANATI SEKA İHTİSAS MERKEZİ’NDE

Ayrıca cilt sanatı da Seka İhtisas Merkezi’ndeki atölyelere konuk oldu. Sanatçı Funda Göker ve Onur Göker bu önemli sanatla ilgili katılımcılara bilgi aktardı. Eğitimde ciltleme sanatı uygulamalı olarak da gösterildi. Söz konusu sanat atölyeleri Seka İhtisas Merkezi ve Milli İrade Meydanı Sanat Kafe’de sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.