Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kültürel ve sanatsal yeteneklerini geliştirmek veya yeni yetenekler edinmek isteyenler için başlatılan ‘Kültür Fabrikası’na kış dönemi başvuruları başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Herkes için sanat’ fikriyle hayata geçirdiği Kültür Fabrikası atölyelerinde yaz dönemi kurslarının ardından kış dönemi kursları için de başvurular başladı.

Çocuklar ve yetişkinler için özel olarak düzenlenen kış dönemi atölyeleri, onlarca farklı içerikle hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı sunuyor. Kış döneminde düzenlenecek gösteri ve sahne sanatları, müzik, sanat, edebiyat ve sosyal bilimler atölyeleri ile kursiyerler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem yeni beceriler edinme hem de birlikte üretme, paylaşma ve sanata dair deneyim kazanma fırsatı bulacak. Detaylı bilgi ve kayıt için atolye.bursa.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

'Gösteri ve sahne sanatları' atölyeleri bale, modern ve jazz dans, Latin dansları, tango, sirtaki, zumba, oryantal dans, Flamenko, tiyatro, drama bölümlerinden oluşurken, ‘Müzik’ atölyelerinde keman, klasik gitar, elektro gitar, bas gitar, piyano, bateri, vokal, flüt, çello, bağlama, ritim, klarnet, ney, ud, kanun bölümleri bulunuyor. ‘Sanat’ atölyeleri ebru, katı, kaligrafi, origami, ‘minik hayaller’, ‘yaratıcı eller’, anne-çocuk sanat, baba-çocuk sanat, resimden oluşurken, ‘Edebiyat’ atölyelerinde ise yaratıcı yazarlık, diksiyon, çocuklar için resimli kitap yaratma, çocuk edebiyatı yazı atölyesi bölümleri bulunuyor. Sosyal bilimler atölyesinde ise çocuklar için felsefe bölümü yer alıyor.