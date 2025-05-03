Osmangazi Göz Hastanesinin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Geleneksel Canlı Cerrahi Sempozyumu’nda, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 250’yi aşkın sağlık çalışanı ve 35’in üzerinde uzman panelist bir araya geldi. Canlı cerrahi operasyonlarının anlık olarak izlendiği sempozyum, hem bilimsel içeriği hem de teknolojik altyapısıyla dikkat çekti.Adiviye Elbaş / Gazeteabc.com

BURSA (İGFA) - Osmangazi Göz Hastanesi 3. Geleneksel Canlı Cerrahi Sempozyumu gerçekleşti. Göz sağlığı alanında Türkiye’de örneğine az rastlanır bir başarıya sahne oldu. Her geçen yıl katılımın artarak devam ettiği organizasyon, hem teknolojik altyapısı hem de bilimsel içeriğiyle dikkat çekiyor. Bu yılki etkinlikte salonu dolduran 250-300 katılımcının büyük kısmını çevre illerden gelen doktorlar ve asistan hekimler oluşturdu. Ancak Türkiye’nin dört bir yanından, uzak şehirlerden gelen katılımcıların sayısı da oldukça fazla. Etkinlikte 35 ila 38 arasında uzman panelist yer aldı. Panelistler, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen deneyimli hekimlerden oluşuyor. Organizasyon aynı zamanda canlı yayınla dijital ortamda da izleyicilere ulaşıyor. Katılamayan hekimler için canlı yayın bağlantısı önceden paylaşıldı.

En zor ameliyatları yapacağız Gerçekleşen sempozyum öncesinde Gazeteabc Muhabiri Adiviye Elbaş Doç. Dr. Bülent Köse ile yaptığı röportajda Doktor Köse: "Osmangazi Hastanesi ameliyathanelerinden Türkiye'de ilk olan canlı yayında bir çok göz ameliyatı yapacağız. Toplantı salonumuzda 200'ün üzerinde bulunan doktorlarımıza ve Türkiye'ye son teknoloji cihazlarımızı kullanarak çok zor ameliyatları Türkiye'nin en büyük hocaları Osmangazi Göz Hastanemizde yapacaklar." dedi.

Göz cerrahisinde teknoloji vazgeçilmez bir unsurdur Doç. Dr. Bülent Köse ile yapılan röportajın devamında Doktor Köse Gazeteabc muhabiri Adiviye Elbaş'a: "Teknolojinin göz ameliyatlarına katkısı oldukça büyüktür. Göz cerrahisinde teknoloji, neredeyse vazgeçilmez bir unsurdur ve en son yenilikler, günlük yaşamdan önce cerrahilerde kullanılmaktadır. Özellikle gözlükten kurtulma ameliyatları bu alandaki önemli gelişmelerden biridir. Katarakt cerrahisi de teknoloji ile büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Örneğin, miyop hastalarında yaklaşık 15 derecelik bir göz kusurunu sadece 8 saniyelik bir lazer müdahalesi ile tamamen düzeltebiliyoruz. Bu, teknolojinin geldiği son noktayı ve biz cerrahların onu nasıl kullandığını göstermektedir. Hastalarımız, kornealarındaki herhangi bir kesik olmaksızın, küçük bir delikten gerçekleştirilen bu 8 saniyelik lazer operasyonu sonrasında ertesi gün normal yaşantılarına dönebilmekte. Bu da tamamen teknoloji sayesinde mümkün olmaktadır." dedi.

Bir çok testten geçiriyoruz Göz ameliyatlarına, kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde yan etkiler oluşabilir mi? sorusunu yönelten Gazeteabc muhabiri Adiviye Elbaş'a Doktor Köse: "Smile Cerrahide küçük cerrahinin yanı sıra, diğer refraktif yani gözlükten kurtulma cerrahileri için birçok testten geçiyoruz. Yaklaşık 100 hastanın 10 civarında olanı ameliyata uygun çıkmadığını görüyoruz. Bazı hastalar ameliyat için hiç uygun olmuyor, bazıları ise başka tür ameliyatlar için değerlendiriliyor. Örneğin, göz içi mercekleri, akıllı mercekler veya farklı yöntemler düşünülebilir. Eğer ameliyat sonrası komplikasyon riski varsa, o hastaları kesinlikle ameliyat etmiyoruz ya da alternatif cerrahilere yönlendiriyoruz.

Başarı oranımız yüksek Bursa'daki hastanelere oranla, göz ameliyatlarımızdaki başarı oranımız oldukça yüksektir. Osman Gazi Hastanesi olarak, Türkiye'de ve hatta dünya ölçeğinde hizmet vermeye çalışıyoruz. En büyük avantajımız, doktor ekibimizdir. Ayrıca, teknolojiye verdiğimiz önem sayesinde, Amerika'dan önce Bursa'da en son teknolojileri hastanemizde faaliyete geçirebiliyoruz. Türk hekimleri olarak, dünyada iyi cerrahlar olarak biliniyoruz ve Osmangazi Hastanesi bunun bir örneğidir. En son teknoloji ve gelişmeleri, tecrübeyle birlikte hastalarımıza uyguluyoruz.

Tam iyileşme ertesi gün başlar Ameliyat sonrası süreçleri değerlendirecek olursak, birçok hasta normal yaşantısına oldukça hızlı dönebilir. Ameliyat süreci genellikle üç ila beş dakika sürmektedir. Hasta, ameliyatın hemen sonrasında odadan çıkarken görmesinin yüzde sekseninin geri geldiğini fark edecektir. Ancak tam iyileşme süreci, ertesi gün başlar. Smile cerrahisi ile ameliyat sonrası iyileşme dönemi oldukça hızlıdır. Hastaneden, yani odadan çıkması üç beş dakika sürer. Birkaç saat içerisinde araba kullanabilecek kadar görebilir hale gelir. Tam iyileşme süreci birkaç haftayı bulabilir; ancak hastalar, "Ben çok güzel görüyorum" dediklerinde, bu genellikle ertesi gün gerçekleşir. " şeklinde açıklamalarda bulundu.

Smile Pro ameliyatı Türkiye'de ilk olan 3. Geleneksel Canlı Cerrahi Sempozyumunda gerçekleştirilen SMİLE Pro ameliyatı, femtosaniye lazer teknolojisine dayanan, minimal invaziv bir refraktif cerrahi çözümüdür. Geleneksel LASIK yöntemine kıyasla daha küçük kesi alanı ile gerçekleştirilen bu prosedür, hastalarda daha az korneal sinir hasarı ve dolayısıyla daha düşük kuru göz riski sağlar. Ayrıca SMILE Pro, görsel stabiliteyi daha erken dönemde sağlayarak hızlı iyileşme ve konfor sunar.

Gelişmiş GİL Katarakt ameliyatı sırasında kullanılan modern GİL (Göz İçi Lens), kişiye özel görme çözümleri sunar. Etkinlikte, özellikle multifokal ve torik GİL’ler ile sağlanan netlik ve geniş odak aralığına vurgu yapıldı. Canlı yayında gerçekleştirilen cerrahi, katılımcılara en yeni görüntüleme sistemleriyle desteklenen dijital cerrahi platformunun hassasiyetini, güvenliğini ve cerrahın karar alma sürecine nasıl katkı sağladığını uygulamalı olarak gösterdi.

Sempoyuma büyük ilgi Osmangazi Göz Hastanesi ev sahipliğinde, Festival Turizm iş birliğiyle düzenlenen 3. Geleneksel Canlı Cerrahi Sempozyumu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen doktorların katılımıyla büyük ilgi gördü. Yaklaşık 250-300 sağlık çalışanının takip ettiği etkinlikte, 35’in üzerinde uzman panelist güncel cerrahi teknikleri ve deneyimlerini paylaştı. Canlı cerrahi uygulamalarıyla dikkat çeken sempozyum, hem bilimsel hem teknolojik açıdan örnek bir organizasyon olarak öne çıktı.