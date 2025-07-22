Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2025 Temmuz-2026 Temmuz arasını Ahmet Hamdi Tanpınar’a adadı. ‘Bursa Tanpınar Yılı’ kapsamında konserler, sergiler, tiyatro oyunları ve sempozyum gibi etkinliklerle kentin kültürel mirası yeniden keşfedilecek.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2025 Temmuz-2026 Temmuz dönemini edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar’a ithaf ederek ‘Bursa Tanpınar Yılı’ ilan etti.

Muradiye’deki Uluumay Müzesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Bursa Tanpınar Yılı Danışmanı Prof. Dr. Seval Şahin ve belediye yöneticileri katıldı.

SANAT VE BİLİMLE TANPINAR’IN BURSA’SI

‘Beş Şehrin İzinde’ temasıyla düzenlenecek etkinlikler arasında, sanat ve bilim dünyasından katılımcılarla kent gezileri, Tanpınar’ın eserlerinden ilham alan konserler, film gösterimleri, söyleşiler, dans tiyatrosu, sergiler ve belgesel gösterimleri yer alacak.

Bursa Şehir Tiyatrosu, Tanpınar’ın bir eserinden uyarlanan özel bir oyunu sahneleyecek.

Yıl, ulusal bir sempozyum ve ‘Tanpınar Yılı’ ödülüyle taçlandırılacak.

“BURSA’DA ZAMAN, SANAT ZAMANIDIR”

Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Bursa’nın edebiyat geleneğini güçlendirmek için her yılı bir edebiyatçıya adadıklarını belirterek, “Geçen yıl Nâzım Hikmet’i andık, bu yıl Tanpınar’ı kucaklıyoruz. ‘Bursa’da Zaman’ denemesindeki ‘Niçin Bursa’yı bu kadar seviyoruz?’ sorusunun izinde, Tanpınar’ın gözünden kentimizi yeniden keşfedeceğiz. Bursa’da zaman, sanat zamanıdır. Tüm hemşehrilerimizi bu yolculuğa davet ediyorum” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Başkan Mustafa Bozbey’in kültür ve sanatı yaygınlaştırma vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını, Tanpınar Yılı’nın Bursalıları sanatla buluşturacağını söyledi.

Danışman Prof. Dr. Seval Şahin ise, “Büyükşehir Belediyesi bir kültürel devrim yapıyor. Tanpınar’ın Bursa’sını, sanatın her yönüyle Bursalılarla buluşturacağız” diye konuştu.