Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak, diyabetin önemine dikkat çekmek ve sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla il programı düzenlendi.

BURSA (İGFA) - 20 Kasım 2025 Perşembe günü saat 10.30'da toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa; İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü Metin Sezer ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Tülay Köse ile birlikte öğretmenler, öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı.

Program; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 'Diyabet Nedir?' konulu video gösteriminin ardından Şehit Hakan Ünver MTAL Müdürü İbrahim Aygüç kürsüye gelerek diyabetle mücadelede bilinçlenmenin önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Program kapsamında protokol konuşmalarına yer verildi. Ardından Bursa İl İSG Birimi tarafından hazırlanan diyabet farkındalık videosu izlendi. Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Büşra Kaba, diyabetin belirtileri, korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrenci Buse Yağmur Cengiz de diyabetle ilgili düşüncelerini paylaşarak akran farkındalığının önemine değindi. Programın son bölümünde katılımcılar tarafından hazırlanan stantlar ziyaret edildi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen 'Mavi Halka Fotoğraf Çekimi' farkındalık etkinliğiyle program tamamlandı.

Program, diyabet konusunda toplumsal bilinç oluşturmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla düzenlenirken, katılımcılara teşekkür edilerek sona erdi.