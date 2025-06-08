Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hareket eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların temel sağlık hizmetlerine erişimini Kurban Bayramı'nda da aralıksız sağlıyor.BURSA (İGFA) - Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kurban Bayramı boyunca da vatandaşların sağlık ve bakım hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde yararlanabilmesi için görevlerini sürdürüyor. 17 ilçede yatağa bağımlı hastalara yönelik nakil hizmetlerini sürdüren ekipler, gelen talepleri titizlikle değerlendirerek 30 mobil araç ve 27 ambulansla vatandaşa hizmet veriyor.

Evde bakım hizmetleri kapsamında hemşirelik, psikolog, ebelik, diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra temizlik ve bakım destek hizmetleri de sunuluyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey; yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı bireylerin bayramı huzur ve sağlık içinde geçirebilmeleri için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Sosyal belediyeciliğin her alanda hissedilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Bozbey, “Bursalıların her şartta yanında olmaya devam ediyoruz. Güzel günlerinde yanlarında olduğumuz gibi zor ve sıkıntılı zamanlarda da halkımızla omuz omuza veriyoruz. Evde bakım hizmetlerini bu yüzden önemsiyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Özveriyle çalışan sağlık ekibimize de kolaylıklar diliyorum" dedi.