Yeni Sendika Bursa Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programında 500’den fazla sağlık çalışanı bir araya geldi. Şube Başkanı Salih Bayram, sadece yönetim kurulu ya da protokole değil, üyesine yük olmadan üyelerine yatırım yapan sendikacılık anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizdi.BURSA (İGFA) - Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Bursa Şubesi’nin düzenlendiği iftar yönetim kurulu üyeleri ve sendika üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

ÜYESİNE YÜK OLMADAN ÜYELERİNE YATIRIM YAPAN SENDİKACILIK ANLAYIŞI

Programda konuşan Yeni Sendika Bursa Şube Başkanı Salih Bayram, “Sadece yönetim kurulu ya da protokole değil, üyesine yük olmadan üyelerine yatırım yapan sendikacılık anlayışıyla geleneksel olarak ücret talep edilmeden düzenlediğimiz iftar programında sizlerle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunun altını çizen Bayram, “Bugün burada bir araya gelmemiz, kardeşlik bağlarımızı güçlendiren güzel bir vesiledir” dedi.

“POPÜLİZMDEN UZAK DURACAĞIZ, GERÇEK SENDİKACILIK YAPACAĞIZ”

“Sendikamız, haklarımızı savunmanın yanı sıra insani ve manevi değerlerimizi de yaşatmaya önem vermektedir” diye devam eden Şube Başkanı Salih Bayram, “Emeğin, alın terinin ve adaletin savunucusu olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Gerçek sendikacılık yapacağız. Popülizmden uzak duracağız, her zaman üyelerimizin yanında olacağız. Birlik ve beraberliğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.