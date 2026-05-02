Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa'da sağlık alanındaki önemli organizasyonlardan biri olan Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi, bu yıl 4. Geleneksel Canlı Cerrahi Sempozyumuna ev sahipliği yaptı. Alanında uzman isimlerin katıldığı sempozyumda, 50 profesör doktor tarafından canlı göz ameliyatları gerçekleştirildi.

Tıp dünyasının yoğun ilgi gösterdiği organizasyona Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 300 doktor katıldı.

Canlı cerrahi uygulamalar sayesinde hekimler, güncel teknikleri yerinde izleme ve uzmanlardan birebir bilgi alma fırsatı buldu.

Ameliyat öncesi açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Bülent Köse, alanında uzman 50 göz doktoru ile 9 kritik ve önemli bir göz ameliyatına imza atacaklarını belirterek, 'Bunun amacı genç cerrahlara bu ameliyatların nasıl yapıldığını bütün detayları ile anlatmak ve canlı canlı göstermektir. Bu organizasyonda bütün cerrahilerin bir arada olduğu ve onlar için yapılmış büyük bir fırsat. Yeni neslin yeni arkadaşların eğitimine katkıda bulunmak bizim içinde keyif bir verici. Yaklaşık 300 hekimimizi burada ağırlıyoruz. Bu canlı yayınlarımız ile hekimlerimiz ameliyatları izleyebilecek ve sorularınıda sorabilecekler' dedi.

Geçen yıl düzenlenen sempozyumu hem Türkiye'den, hemde yurtdışından yaklaşık 3 bin hekimin seyrettiğini ifade eden Doç. Dr. Köse, 'Bu yıl bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü bu sayı her sene daha da artarak devam ediyor. Göz cerrahisinde Türk hekimlerimiz çok önde. Bütün dünyanın tercih ettiği gibi hastalarımız gönül rahatlığı ile Türk hekimlerini tercih edebilirler' diye konuştu.

Bursa'da düzenlenen bu önemli etkinlik, hem sağlık camiasında hem de göz cerrahisi alanında dikkat çeken organizasyonlar arasında yer aldı.