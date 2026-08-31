Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve kahramanlık hafızasını yaşatan anlamlı bir sergiyi Bursalılarla buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Zafere Giden Yolda Askeri Mirasın İzinde: Zafer Sergisi'ni Bursalılarla buluşturdu. Türk milletinin bağımsızlık iradesini, vatan sevgisini ve kahramanlık hafızasını yansıtan sergi, Yıldırım Medresesi'nde ziyarete açıldı. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan askeri mirasa ışık tutan 100'den fazla objenin yer aldığı sergi, 4 Eylül Cuma gününe kadar açık kalacak.

Tarihi mirası Bursalılarla buluşturan sergi, Türk milletinin vatan müdafaası geleneğini, bağımsızlık mücadelesini ve zaferlerle şekillenen geçmişini gözler önüne serecek. Medine Müdafii Fahreddin Paşa'ya ait tarihi tüfek, Osmanlı dönemi ile Cumhuriyetin ilk yıllarına ait bayrak ve sancaklar, çeşitli askeri teçhizatlar, Yeniçeri teberleri ile tarihi künyeler serginin dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor. Kentin kültür ve sanat mirasına önemli bir katkı sunan serginin temelini, Mehmet Fındıkkaya'nın Yıldırım'da kurulması planlanan müze için Yıldırım Belediyesi'ne bağışladığı eserlerden oluşuyor.

ZAFER RUHU GELECEĞE TAŞINIYOR

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirtti. Milli ve tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Başkan Yılmaz, '30 Ağustos, milletimizin bağımsızlığına ve vatanına sahip çıkma kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir gündür. Biz de bu anlamlı günü tarihimizin taşıdığı mirasa yakışır bir etkinlikle kutlamak istedik. 'Zafere Giden Yolda Askeri Mirasın İzinde: Zafer Sergisi' ile tarihimiz için önemli eserleri hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Geçmişimizi ne kadar iyi bilirsek geleceğimizi de o kadar sağlam inşa ederiz. Tüm hemşehrilerimizi sergimize davet ediyorum' dedi. Mehmet Fındıkkaya ise sergiye verdiği desteklerden dolayı Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. Başkan Oktay Yılmaz, konuşmaların ardından sergiyi gezerek tarihi eserlerle ilgili Mehmet Fındıkkaya'dan bilgi aldı.