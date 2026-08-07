Kültürel ve tarihi mirası ihya çalışmalarına devam eden Yıldırım Belediyesi, Bursa'nın simgelerinden ve manevi kimliğinin en önemli harçlarından olan Erguvan Bayramı'nı minyatür sanatı aracılığıyla geleceğe taşımak için düğmeye bastı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi'nin Erguvan Bayramı'nı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve geleceğe taşımak için düzenlediği '2. Yıldırım Minyatür Yarışması'na kayıtlar başladı.

'600 Yıllık Miras' temasıyla gerçekleştirilecek yarışma ile yurtiçi ve yurtdışından sanatçılar, Bursa ve Erguvan Bayramı'nı minyatürle anlatacak.

Yarışmanın konusu, Bursa'nın manevi hayatında önemli bir yere sahip olan ve Emir Sultan Hazretleri'nin mirası olarak yaklaşık 600 yıldır yaşatılan Erguvan Bayramı ile Bursa'nın kültürel değerleri olarak belirlendi. Yıldırım Belediyesi, yarışma aracılığıyla Erguvan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu minyatür sanatının estetik diliyle geleceğe taşımayı hedefliyor.

Uluslararası yarışmaya başvurular 19 Mart 2027 tarihine kadar devam edecek.

Yarışmanın sonuçları 1 Nisan 2027'de açıklanırken, ödül töreni ve eserlerden oluşan sergi ise 7 Mayıs 2027 tarihinde gerçekleştirilecek. Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine önemli ödüller verilecek. Birinci eser 100 bin TL, ikinci eser 80 bin TL, üçüncü eser ise 60 bin TL ödül kazanacak. Ayrıca üç esere 40'ar bin TL teşvik ödülü, sergilenmeye değer bulunan 10 esere ise 20'şer bin TL sergileme ödülü verilecek. Alanında deneyimli isimlerden oluşan seçici kurulda Gülçin Anmaç, Dilek Yerlikaya, Şennur Atalay Varol, Suzan Çataloluk ve Aylin Özkan yer alacak.

'BURSA'NIN ORTAK HAFIZASI'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Erguvan Bayramı'nın Bursa'nın manevi ve kültürel kimliğinin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, bu mirası sanat yoluyla yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, 'Erguvan Bayramı, asırlardır birlik, kardeşlik ve paylaşma kültürümüzü yaşatan çok kıymetli bir mirastır. Emir Sultan Hazretleri'nin manevi ikliminden beslenen bu kadim geleneğin gelecek nesillere aktarılması en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Minyatür Yarışması'nın gördüğü yoğun ilgi, bu alandaki çalışmalarımızı daha da güçlendirdi. Yarışmamızla, Erguvan Bayramı'nın hikayesini minyatür sanatının zarif diliyle anlatacak eserleri sanat dünyasına kazandırmayı hedefliyoruz' dedi.

Yarışmanın yalnızca bir sanat organizasyonu olmadığını vurgulayan Başkan Yılmaz; 'Bu yarışma aynı zamanda Bursa'nın hafızasını, kültürünü ve medeniyet birikimini gelecek kuşaklara aktarma gayretidir. Sanatçılarımızın ortaya koyacağı eserler sayesinde Erguvan Bayramı'nın taşıdığı manevi değerler çok daha geniş kitlelere ulaşacak. Tüm minyatür sanatçılarımızı ve bu alanda eser üreten sanatseverleri yarışmamıza katılmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.