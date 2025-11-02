Bursa'da Yenişehir Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM)'ne, 40-69 yaş arası kadınların meme kanseri tanısının gerçekleştirileceği cihaz kazandırıldı. Böylece erken teşhisle tedavilere erken başlanacak.

Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 40-69 yaş kadınların meme kanseri tanısı Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kazandırılan mamografi cihazıyla gerçekleştirilecek. Bu yaştakiler ayda bir kez 17 kişilik gruplar halinde belediyenin sağladığı otobüsle İnegöl'de mamografi cihazı bulunan merkeze götürülüyordu.

Cihazın önümüzdeki günlerde kullanımına başlamasıyla birlikte ayda yaklaşık 700 kadının mamografisinin ilçede çekilebileceğini belirten Yenişehir Sağlık Müdürü Enver Ünal, 40-69 yaş grubu içindeki kadınların 2 yılda bir mamografilerinin çekileceğini söyledi. Ünal, 'Ayrıca meme kanseri şüphesiyle Yenişehir Devlet Hastanesi'nden de hastalar Bursa'ya sevk ediliyordu. Artık Yenişehirliler başka merkezlere gitmek zorunda kalmayacaklar' dedi.

Yenişehir İlçe Sağlık Müdürü Enver Ünal, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ayrıca 50-65 yaş arası kadınlara smear taraması yapılarak HPV tahlili yapılıp rahim ağzı kanserinde erken teşhis yapıldığını da vurguladı. Ünal ayrıca, 50-70 yaş arası kadın ve erkelere gaitada gizli kan taraması yapılarak bağırsak ve kolerektalkanseri erken teşhislerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Meme kanserinin en ölümcül kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çeken Ünal, 'Yenişehir Sağlıklı Hayat Merkezi'ne kazandırdığımız bu cihazla erken kanser tanısıyla birçok kişinin tedavilerine erken başlanabilecek' diye konuştu.