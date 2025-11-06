Nilüfer Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında 'Lösemi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?' başlıklı bir söyleşi düzenledi. Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Metin Demirkaya, hastalık ve tedavi yöntemleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi, 'Sağlık Buluşmaları' kapsamında 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na özel bir söyleşi düzenledi. Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirilen 'Lösemi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?' başlıklı etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de katıldı.

Söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen LÖSEV Bursa İl İletişim ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Meral Aydın Yıldırım, açılış konuşmasında LÖSEV'in faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Bursa İl İrtibat ofisi olarak Güney Marmara'dan sorumlu olduklarını belirten Yıldırım, Çanakkale, Yalova ve Balıkesir'deki hastalara da destek ulaştırdıklarını ifade etti. Yıldırım, 'Çocuklar ve yetişkinlerden oluşan 6 bine yakın kayıtlı hastamız var. Sadece maddi destekler sağlamıyoruz. Psikolojik desteklerimiz oluyor. Bir araya geldiğimiz atölyeler düzenliyoruz' dedi.

ERKEN TANI VURGUSU

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Metin Demirkaya, kanser ve lösemi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kanserin tüm yaş gruplarında görülebilen ve tedavi edilmezse ölümcül olabilen bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Demirkaya, farkındalığı artırarak erken tanı oranını yükseltmenin önemini vurguladı.

Kanserin, bir dokuda süreli çoğalan ve tedavi edilmezse o çoğalmanın sonsuza dek devam ettiği bir hastalık süreci olduğunu belirten Demirkaya, 'Kanserin tedavi edilebilir ve iyileştirilebilir bir hastalık olduğunu unutmamalıyız. Burada önemli olan erken tanı koymaktır' dedi. Herkesin kendi kendine muayeneyi öğrenmesi gerektiğini ifade eden Demirkaya, 'Vücudunuzdaki problem geçici mi, kalıcı mı, yoksa giderek kötüleşen bir durum mu bunu bilmeniz gerekiyor. Buna göre de hekim başvurusunda bulunmanız lazım' diye konuştu.

Bursa'da yıllık ortalama 150-200 civarı çocukluk çağı kanseri görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Demirkaya, 'İlk sırada yüzde 30 ile lösemi geliyor. Bunu yüzde 20 ile lenfoma takip ediyor. Ancak çocuklarda hastalıklardan kurtulma şansı daha yüksek' ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Demirkaya, konuşmasında lösemi tiplerini ve modern tedavi yöntemlerini de katılımcılara anlattı.

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, değerli bilgileri için Prof. Dr. Metin Demirkaya'ya ve katkılarından dolayı Meral Aydın Yıldırım'a günün anısına hediye takdim etti.