Nilüfer Belediyesi, 9-15 Ocak tarihleri arasında Konak Kültürevi'nde 'Filistin Sinema Günleri' düzenliyor. Ödüllü dört filmin gösterileceği etkinlik kapsamında, yönetmen Nawras Abu Saleh de izleyicilerle buluşacak.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, sinemanın tanıklık eden ve ses duyuran gücünü 'Filistin Sinema Günleri' ile beyazperdeye taşıyor. 9-15 Ocak tarihleri arasında Konak Kültürevi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, Filistin'de yaşanan insanlık dramını, direniş ve gündelik yaşamı konu alan dört farklı film izleyiciyle buluşacak.

Seçkide; 2013 yılında çekilen ve Filistin sinemasının klasikleri arasında giren 'Ömer' filminin yanı sıra yakın dönemin ses getiren yapımları da yer alıyor. Programda özellikle bu yıl Venedik Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlanan ve Jüri Büyük Ödülü dahil olmak üzere 10 farklı ödüle layık görülen 'Hind Rajab'ın Sesi' filmi dikkat çekiyor. Ayrıca, yılın öne çıkan yapımlarından biri olan 'Senden Geriye Kalan' da etkinlik kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Bir hafta sürecek etkinlik boyunca filmler her gün 15.00, 18.00 ve 20.30 seanslarında gösterilecek.

NAWRAS ABU SALEH İLE ÖZEL SÖYLEŞİ

Filistin Sinema Günleri, özel bir buluşmaya da ev sahipliği yapacak. 11 Ocak Pazar günü saat 19.00'da 'Büyük Gelen Palto' filminin gösterimi yapılacak. Gösterimin hemen ardından filmin yönetmeni Nawras Abu Saleh, Konak Kültürevi'nde düzenlenecek söyleşide Bursalı izleyicilerle bir araya gelerek filmi ve Filistin sineması üzerine soruları yanıtlayacak.