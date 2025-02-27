Bursa İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, düzenlenen konserde koro ve solo eserlerle İnegöllü sanatseverlere eşsiz bir sanat gecesi yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Türk Sanat Müziği gecesinde unutulmaz anlar yaşandı. İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu yeniden dinleyicilerinin karşısına çıktı. Şef Diler Yalaza yönetimindeki koro, Çarşamba akşamı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde İnegöllü sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Koro ve solo eserlerle dinleyenlerin adeta kulaklarının pasının silindiği Türk Sanat Müziği konserine, ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. Salonu dolduran vatandaşlar konseri alkışlar ve şarkılara eşlik ederek takip etti. Yaşanan eşsiz sanat gecesinde Belediye Başkanı Alper Taban da izleyiciler arasında yerini alarak konseri dinledi. Konser sonunda ise koro şeflerine İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç hediye takdiminde bulundu.