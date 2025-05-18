Türkiye’nin ilk ilçe kent müzesi olma özelliğini taşıyan İnegöl Kent Müzesi, 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü ve Cumhuriyetin 102. yılı etkinlikleri kapsamında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaparak sanatçı Gonca Rubacı’nın hazırladığı “Taşın Kalbi” sergisini sanatseverlerin izlenimine sundu. Sergi, 31 Mayıs’a kadar açık kalacak.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “102. Yılda 102 Sergi” projesi kapsamında, İnegöl Kent Müzesi’nde açılan “Taşın Kalbi” sergisi, Gonca Rubacı’nın 15 yıllık emeğini yansıtan 150 eseri izleyiciyle buluşturdu.

Sanatçı Gonca Rubacı’nın “Taşın Kalbi” sergisinin açılışına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Rubacı ailesi, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

RUBACI AİLESİNİN MİRASI CANLANIYOR

Sergi, İnegöl Kent Müzesi’nin kuruluşunda büyük emeği olan merhum Serdar Rubacı’nın adını taşıyan salonda düzenlendi. Gonca Rubacı, 15 yıllık çalışmasının ürünü olan ilk kişisel sergisini açarak hem hayalini gerçekleştirdi hem de babası İrfan Rubacı ile kuzeni Serdar Rubacı’yı andı. Doğal taş ve camlarla hazırlanan 70 tablo ve 80 objeden oluşan 150 eser, klasik sanat eserlerinden çizgi film figürlerine, taş işlemeli bluzlardan Atatürk portresine kadar geniş bir yelpazede dikkat çekiyor. İrfan Rubacı’nın Bursaspor ve İnegöl İdmanyurdu formalı tabloları da serginin öne çıkan parçaları arasında yer aldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, açılışta yaptığı konuşmada, 2009’da kurulan Türkiye’nin ilk ilçe kent müzesi olan İnegöl Kent Müzesi’nin 1 milyon 100 binden fazla ziyaretçi ağırladığını ve 177’nci sergiye ev sahipliği yaptığını belirtti. "Gonca Hanım’ın eserleri ve heyecanı bizleri mutlu etti" diyen Başkan Taban, "İnegöl’den böyle sanatçılar çıkması gurur verici. Cumhuriyetimizin 102. yılında bu anlamlı sergiyi Dünya Müzeler Günü’nde açmak ayrıca değerli. Kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz” dedi.

Gonca Rubacı, serginin İnegöl Kent Müzesi gibi tarihi bir mekânda açılmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, “18 Mayıs Dünya Müzeler Günü’nde bu sergiyi açmak gurur verici. Cumhuriyetin 102. yılı etkinliklerine dâhil olmak, sanat ve sporun birleştirici gücünü gösterdi. Babam İrfan ve abim Serdar Rubacı’nın emeklerini yaşatıyoruz. Bu sergi, köklerden umut bulma hikâyesi. Tarih kokan, dokusunu koruyan her şey hayranlık uyandırır; tıpkı İnegöl Kent Müzesi, babamın hatıraları ve taşla işlenmiş evlerimiz gibi. İnegöl’ün vefakârlığı beni gururlandırıyor” diye konuştu.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bakanlığın projesi kapsamında Bursa’da 12 sergi düzenleneceğini, “Taşın Kalbi”nin bunlardan biri olduğunu belirterek, "Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için çalışıyoruz. İnegöl Kent Müzesi, Türkiye’deki 23 özel müzeden biri. Bu sergiye emek veren Gonca Rubacı ve İnegöl Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmalar sonrasında kurdele kesimiyle açılan “Taşın Kalbi” sergisi, 150 eseriyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi, 31 Mayıs 2025’e kadar İnegöl Kent Müzesi’nde ücretsiz ziyaret edilebilecek.