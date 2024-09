İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi her yıl yaptığı kırtasiye yardımlarına bu yıl okul çantası da ekleyerek yeni eğitim öğretim yılında devlet okullarına dağıtacak.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe’deki devlet okullarında okuyan ilk ve ortaokul öğrencilerine okul çantası, kalem, silgi, pastel, kuru, sulu boya, A5 ve A4 kırtasiye malzemelerini meclisin almış olduğu kararla 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilere dağıtacak.

Önceki yıllarda da okullara yardımlarda bulunduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımıza kırtasiye desteğimiz olacak. Her yıl sadece kalem, silgi, pastel, kuru, sulu boya dağıtımı yapıyorduk. Bu yıl okul çantası da dağıtacağız. Her yıl yaptığımız tadilat, tamirat onarımı da bu yıl yine yaptık. Ailelerin önemli bir yükünü bizlerde omuz vererek yüklenmiş olacağız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuklarımız için eğitimin her alanında yardımlara devam etmekte kararlıyız. Belediye olarak eğitime her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını gidermenin yanında öğrencilerimiz için sosyal ve kültürel hizmetler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı önemsiyoruz, çünkü bu ülkenin kalkınması, ilerlemesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması ancak eğitimli bireylerin çoğalmasıyla mümkün olacaktır ” dedi.