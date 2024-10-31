Sinemaseverleri yarın vizyona girecek yeni filmler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Vizyondaki filmlerin yanı sıra Deniz Enyüksek yönetmenliğinde vizyona girecek olan 0000 Kilometre, yolları tekrar aşklarının başladığı İzmir'de kesişen İzmir ve Ege'nin hikayesini konu ediniyor. 3391 Kilometre’yi aşan çift, Paris’te kendilerine bir hayat kurar. Ancak gelen bir telefon onların hayatının değişmesine neden olur. Aldıkları telefondan sonra aralarına yeniden mesafe girmesiyle ikili her şeye en baştan başlar. Hayat tarafından savrulan Ege ve İzmir’in yolu aşklarının başladığı İzmir’de yeniden kesişir. Artık aralarında “Sıfır Kilometre” olan İzmir ve Ege, hayatın acı-tatlı sürprizlerine birlikte göğüs gerebileceklerdir.

Mahsun Karaca, Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman’lı oyuncu kadrosuyla izleyiciyi kahkaha tufanına sokacak İllegal Hayatlar: Meclis, siyasi partilerinin yanlışlıkla meclise girmesiyle bilmedikleri bir dünyaya adım atan Mahsun, Şahin ve Mehmet’in hikayesini konu ediniyor. Mahsun, Şahin ve Mehmet, LMKP adında bir siyasi parti kurarlar. Yanlışlıkla meclise giren üç arkadaş, kendilerini bilmedikleri, fırsatlarla dolu bir dünyanın içerisinde bulur. Onların kaçak kumarhane işletmeciliği ile başlayan hikayesi, meclise taşınır ve kendilerini türlü olayların içerisinde bulurlar.

Haftanın korku filmlerinden Sijjin, yaptıkları büyü sonucu hayatı kararan bir kadın ve ailesinin hikayesini konu ediniyor. Genç bir kadın, kara büyü kullanarak kuzeninin karısını tehdit eder. Büyü sadece kadının değil ailesinin hayatını da karanlık bir çıkmaza sürükler.

81. Venedik Film Festivali'nde büyük ödül Altın Aslan'ı kazanan, senaristliğini ve yönetmenliğini Pedro Almodóvar’ın üstlendiği Yandaki Oda (The Room Next Door), yıllarca görüşmedikten sonra bir tesadüfle yeniden bir araya gelen iki arkadaşın hikayesini konu ediniyor. Ingrid ve Martha, yıllar önce aynı dergide çalışan iki yakın arkadaştır. Gençliklerinde yan yana olan ikinin yolu zamanla farkı yönlere ayrılır. Martha, bir savaş muhabiri olurken, Ingrid kurgusal roman yazarı olarak hayatına devam eder. Birbirlerinden ayrı yıllar geçiren Ingrid ve Martha, beklenmedik bir anda zorlu ama hoş bir tesadüfle yeniden bir araya gelir.

77. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan, senaristliğini ve yönetmenliğini Sean Baker’in üstlendiği Anora, ailelerinin isteği dışında evlenmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Anora, Brooklyn’de seks işçisi olarak çalışan genç bir kadındır. Onun hayatı, Rus oligarkının zengin oğlu Ivan ile tanışıp, aşık olmasıyla bambaşka bir hal alır. Ancak aileleri bu ilişkiye karşıdır ve ikili ailelerinin isteği dışında evlenmeye karar verir. Ebeveynleri kaçınılmaz olarak bunu öğrendiğinde, evliliğin iptal edilmesini sağlamak için çiftin peşine bir rahip ve iki hayduttan oluşan alışılmadık bir üçlü gönderir. Ama sonunda Ivan’ın anne ve babası konuyu açıklığa kavuşturmak için New York’a doğru yola çıkarlar.