T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle bu yıl 7-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 13. Boğaziçi Film Festivali, sinemaseverleri mutlu edecek dopdolu bir programla merhaba demeye hazırlanıyor. Coşkulu bir heyecana sahne olacak festival, sinemanın tüm renklerini kuşatan bir programla sinemaseverlerle buluşacak.

İSTANBUL (İGFA) - Festivalin açılış filmi, Annemarie Jacir'in yönetmenliğini üstlendiği 'Palestine 36' oldu. Dünya prömiyerini büyük ilgiyle karşılandığı 50. Toronto Film Festivali'nde yapan ve Filistin'in 98. Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Film' adayı olarak seçilen film, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Prömiyerini gerçekleştirdiği uluslararası festivallerde de sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.

13. Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, bu yılki programda yer alan güçlü yapımların yanı sıra yönetmen söyleşilerinin de sinemaseverlere özel bir deneyim sunacağını belirterek tüm izleyicileri salonlara davet ediyor.

BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ'NDEN FİLİSTİN'E ÖZEL SEÇKİ!

Bu yıl Boğaziçi Film Festivali, Filistin sinemasına odaklanan özel bir seçki sunuyor. Programda yer alan filmler arasında; dünya prömiyerini Sundance'te yapan ve Batı Şeria'da protestolara katılan bir gencin annesinin umut ve direniş hikâyesini anlatan 'All That's Left of You', Venedik Film Festivali'nden dokuz ödülle dönen ve 5 yaşındaki Hind Rajab'ın trajik ölümünü konu alan 'The Voice of Hind Rajab', Locarno Film Festivali'nde prömiyer yapan, eski bir hapishane arkadaşını arayışla başlayan ve Gazze'de beklenmedik bir keşif yolculuğuna dönüşen 'With Hasan in Gaza' ve dünyada ilk kez DOC NYC'de gösterilen, hafıza ve aidiyet üzerine kişisel bir yolculuğu aktaran 'Yalla Parkour' de seçkide yer alan diğer yapımlar arasında.

BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ'NDE YARIŞACAK FİLMLER BELLİ OLDU

Bu yılki Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda, 'Bağ Bozumu', 'Bir Adam Yaratmak', 'Gölün Şarkısı', 'Gündüz ve Gece', 'Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok', 'Kanto', 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi', 'Parçalı Yıllar', 'Rayların Ötesinde' ve 'Tavşan İmparatorluğu' filmleri yer alıyor.

Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda ise 'Dj Ahmet', 'In My Parents' House', 'Lost Land', 'Renoir', 'Sanding Dreams', 'The Love That Remains', 'The President's Cake', 'Where Do We Begin', 'Whisper My Name' ve 'Wind, Talk To Me' filmleri izleyiciyle buluşacak.

Bu yılın Ulusal Kısa Film Seçkisinde; 'Bir Başkasının Rüyası', 'Bir Turna Kuşu Yapmak', 'Defne', 'Eudaimonia', 'Hatırlanacak Ne Var?', 'Kesik Kulak', 'Köpeklerin Gecesi', 'Mümeyyiz', 'Sakın Söyleme' ve 'Susmuşlar Eşiği' filmleri yer alıyor.

Uluslararası Kısa Film Seçkisi ise dünya sinemasından geniş bir yelpaze sunuyor: İran yapımı 'Attitude', İtalya yapımı 'Comunque Bene', Rusya yapımı 'Don't You Dare', İspanya yapımı 'Ne Me Quitte Pas', Norveç yapımı 'Pet-Extermination', Birleşik Krallık yapımı 'There Will Come Soft Rains', İran yapımı 'Thread', İspanya yapımı 'Video Store 2001', Fransa yapımı 'We Had Fun' ve yine Fransa yapımı 'Ya Hanouni' seyirciyle buluşacak.

Festivalin Belgesel Seçkisinde ise 'Ağaç Adam', 'Kavak Ağacının Gölgesinde', 'Mukaddes', 'Nena Sena', 'Nilgün', 'Özgür Kelimeler: Gazelli Bir Şair', 'Pirlerin Düğünü', 'Sessiz Çizgiler', 'Tanıştığıma Memnun Oldum', 'Toprağa Dönüş' ile 'Üstad Mehmed: Siyah Kalem' belgeseli büyük ödül için yarışacak.