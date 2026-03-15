ANKARA (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası üyeleri, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ederek çelenk bıraktı. Aile hekimleri, ebe, hemşire ve sağlık çalışanlarının katıldığı ziyarette sendika üyeleri Ata'nın huzuruna çıktı.

Ziyaret sırasında Sendika Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, anı defterine Aile Sağlığı Merkezi çalışanları adına bir mesaj yazdı. Mesajında, sağlık çalışanlarının bilim, vicdan ve toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda görevlerini sürdürme kararlılığını vurgulayan Mehlepçi, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlılıklarını ifade etti.

Program kapsamında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapan Mehlepçi, 14 Mart'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda sağlık çalışanlarının sorunlarının dile getirildiği önemli bir gün olduğunu söyledi. Aynı tarihin sendikanın kuruluş yıl dönümüne de denk geldiğini belirten Mehlepçi, sağlık emekçilerinin birlik ve dayanışma içinde mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

'PEMBE TABLOLAR İLE SAHADAKİ GERÇEKLER UYUŞMUYOR'

Son yıllarda sağlık sistemiyle ilgili kamuoyuna başarı hikâyeleri anlatıldığını dile getiren Mehlepçi, sahada çalışan sağlık emekçilerinin yaşadığı gerçeklerin bu tabloyla örtüşmediğini savundu. Sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı sorunların artık görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştığını belirten Mehlepçi, 'Artık sahadaki gerçeklerin konuşulması gerekiyor' dedi.

HPV aşısının ulusal aşı programına alınmasına yönelik verilen sözlerin henüz hayata geçirilmediğini söyleyen Mehlepçi, vatandaşların bu aşıya yüksek ücretler ödeyerek ulaşabildiğini ifade etti. Aile sağlığı merkezlerinin fiziki koşullarına ilişkin sorunların da devam ettiğini belirten Mehlepçi, özellikle deprem bölgesinde görev yapan sağlık çalışanlarının hâlâ zor şartlar altında hizmet verdiğini dile getirdi.

Sağlık çalışanlarından kısa muayene süreleri içinde çok sayıda hastaya bakmalarının beklendiğini ifade eden Mehlepçi, artan iş yüküne ve performans kriterlerine bağlı kesintilere de dikkat çekti.

RANDEVU KRİZİ VE BÜROKRATİK YÜK

Hastanelerde randevu bulma sorununun hem vatandaşlar hem de sağlık çalışanları üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Mehlepçi, kronik hastalıkların takibi ve veri girişleri nedeniyle sağlık çalışanlarının yoğun bir bürokratik yük altında kaldığını söyledi. Mehlepçi, sağlık çalışanlarının günün önemli bölümünü bilgisayar başında veri girişi yaparak geçirmek zorunda kaldığını belirtti.

Sağlıkta şiddetin hâlâ ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Mehlepçi, sağlık çalışanlarının güvenli bir ortamda görev yapabilmesi için daha güçlü ve kalıcı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için sağlık çalışanlarının emeğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Mehlepçi, sağlık hizmetinin propaganda ile değil gerçekçi politikalarla güçlendirilebileceğini ifade etti.

2025 YILI RAPORU AÇIKLANDI

Sendika ayrıca 2025 yılına ilişkin hazırladığı raporu da kamuoyuyla paylaştı. Raporda sağlıkta şiddet, özlük hakları, disiplin uygulamaları, fiziki ve teknik donanım eksiklikleri, görev tanımı ve ücretlendirme gibi birçok başlıkta yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri yer aldı.

Raporda, daha iyi bir aile hekimliği sistemi için toplum yönelimli ve bütüncül bir yaklaşımla birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca sahada görev yapan hekim, ebe ve hemşirelerin görüş ve deneyimlerinin sağlık politikalarının oluşturulmasında dikkate alınması gerektiği ifade edildi.