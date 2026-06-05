Bilecik Belediyeler Birliği, BİYOSUN iş birliğiyle hazırlanan organamineral gübre ve yöresel ürünleriyle fuarda dikkat çekti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te ilk kez düzenlenen Tarım Fuarı, tarım sektörünün önemli paydaşlarını bir araya getirirken, fuarın dikkat çeken stantlarından biri de Bilecik Belediyeler Birliği oldu. Birlik Başkanı ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin öncülüğünde kurulan stantta, çevreci yaklaşımıyla öne çıkan BİYOSUN iş birliğiyle hazırlanan organamineral gübre ile belediyelerin yöresel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Tarımda verimliliği artırırken toprağın doğal yapısını korumayı hedefleyen BİYOSUN destekli organamineral gübre, fuarın ilk gününde üreticilerden yoğun ilgi gördü.

Sürdürülebilir tarım anlayışına katkı sağlayan ürünün, toprağın organik madde miktarını artırması, bitki gelişimini desteklemesi ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çektiği belirtildi.

Bilecik Belediyeler Birliği standında ayrıca ilçelerin yöresel ürünleri de sergilenirken, yerel üretimin desteklenmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi adına önemli bir tanıtım gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin yaptığı açıklamada, Bilecik'in tarımsal potansiyelini daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, 'Bilecik Belediyeler Birliği olarak şehrimizde ilk kez düzenlenen Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. BİYOSUN iş birliğiyle çevre dostu bir vizyonla hazırladığımız organamineral gübremiz ve belediyelerimizin yöresel ürünleriyle kurduğumuz standımız ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Şehrimizin tarımına, toprağına ve yerel kalkınmasına katkı sunacak bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Tarımın geleceğinde çevreci ve yenilikçi uygulamaların önemine dikkat çeken Tekin, Bilecik ve ilçelerinde üretimi artıracak projelerin devam edeceğini vurguladı.

BİYOSUN'un çevre dostu teknolojisiyle geliştirilen organamineral gübrenin fuarda gördüğü yoğun ilgi, sürdürülebilir tarım uygulamalarına olan talebin her geçen gün arttığını bir kez daha ortaya koydu. Bilecik Tarım Fuarı ise hem üreticileri hem de sektör temsilcilerini buluşturarak şehrin tarımsal geleceğine ışık tuttu.