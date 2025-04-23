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Yetkililer, orman kaynaklarının korunması ve kaçak taşımacılığın önlenmesi amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Yapılan sıkı denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı.

Orman emvali yüklü kamyonları tek tek durduran ekipler, taşıma belgelerini detaylı şekilde inceledi. Araçların sevk pusulası ve nakliye belgeleri kontrol edilerek kaçak odun taşınıp taşınmadığı araştırıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde orman ürünlerine yönelik denetimler artırıldı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Elmalı Orman İşletme Şefliği ekipleri, orman içi yollar ve ana arterlerde oluşturulan mobil kontrol noktalarında eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

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