Beylikdüzü Belediyesi tarafından geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Kart B uygulaması ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor. Uygulama kapsamında bugüne kadar 20 ton atık ekonomiye kazandırılırken vatandaşların Kart B hesaplarına yaklaşık 60 bin TL bakiye yüklendi.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından sıfır atık çalışmaları ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen 'Kart B' uygulaması, ilçe halkından yoğun ilgi görüyor.

1 Nisan'da kullanıma sunulan uygulama, geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlarken ilçe sakinlerine hem çevresel hem de ekonomik katkı sağlıyor. Uygulama kapsamında bugüne kadar 20 ton atık ekonomiye kazandırılırken, vatandaşların Kart B hesaplarına toplam yaklaşık 60 bin TL bakiye yüklendi. Yüklenen bakiyeler ise ilçe genelindeki anlaşmalı market, kafe ve restoranlarda kullanılabiliyor.

Vatandaşları geri dönüşüme katkı sağlamaya teşvik ederken aynı zamanda bütçelerine destek olan uygulamanın, Beylik Pazar Alanı'nda bulunan Mobil Atık Toplama Aracı'nı ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi,ilçe sakinleriyle bir araya gelerek uygulamaya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, mahalle sakinlerinin geri dönüşüme kazandırdığı atıklar sayesinde hem çevreye katkı sunduğunu hem de ekonomik fayda elde ettiğini belirterek uygulamanın sürdürülebilir atık yönetimi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.Çebi ayrıca, vatandaşlara, ellerindekikâğıt, karton, plastik, metal, bitkisel atık yağ ve elektronik atıkları Beylikdüzü'nün farklı mahallelerinde haftanın belirli gün ve saatlerinde konumlanan mobil atık toplama araçlarına ulaştırmaları konusunda çağrıda bulundu.