Artan kırmızı et tüketiminin, mide yanması, kabızlık, kolesterol yükselmesi gibi sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, etin porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi ve mutlaka sebze, tam tahıllı ürünler ve fermente gıdalarla dengelenmesi gerektiği konusunda uyardı.İSTANBUL (İGFA) - Kurban Bayramı’nda bereketli sofraların vazgeçilmezi olan kırmızı etin, porsiyon kontrolü yapılmazsa sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Yetişkinler için günlük 120-150 gram pişmiş et yeterlidir. Fazla tüketim mide yanması, kabızlık, kolesterol ve ürik asit artışı gibi sorunlara neden olabilir” dedi.

Yiğit, özellikle mide rahatsızlığı, kolesterol ve hipertansiyonu olanların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

ET DİNLENDİRİLMELİ, SAĞLIKLI YÖNTEMLERLE PİŞİRİLMELİ

Yeni kesilen etin hemen tüketilmesinin sindirimi zorlaştırabileceğini ifade eden Yiğit, “Et, serin bir ortamda 24 saat dinlendirilmeli ve hava alabilecek kaplarda saklanmalı. Mangalda pişirirken et ile ateş arasında 15 cm mesafe olmalı, kızartma yerine ızgara, fırın veya haşlama tercih edilmeli” önerisinde bulundu.

SEBZE VE TAM TAHIL UNUTULMAMALI

Bayram sofralarında et ağırlıklı beslenmenin sindirim dengesizliklerine yol açabileceğini belirten Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Günde en az 2 öğünde sebzeye yer verilmeli, yoğurt ve ayran gibi fermente ürünler tüketilmeli, tam tahıllı ekmek tercih edilmeli. Şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar seçilmeli, porsiyonlar küçük tutulmalı” dedi.

Bu arada bayramda sık yapılan hataları da sıralayan Yiğit, eti dinlendirmeden tüketmek, sebze ve lifli gıdalara yer vermemek, yanlış pişirme yöntemleri, porsiyon kontrolsüzlüğü, yetersiz su tüketimi ve ağır tatlıların sık yenmesi olduğunu belirterek, sindirim sorunlarını önlemek için yemeklerin yavaş yenmesi, iyi çiğnenmesi ve hafif yürüyüş yapılması gerektiğini belirtti. Yiğit, günlük 2-2,5 litre su tüketimini, probiyotik yoğurt ve kefir kullanımını önerdi.

Şişkinlik ve hazımsızlık için rezene, nane-limon, kimyon veya anason çaylarının faydalı olabileceğini, ancak ilaç kullananların doktora danışması gerektiğini kaydetti.