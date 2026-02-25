Batman'da Kozluk Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tanı ve cerrahi tedavi süreçleri uygulanmaya başlandı. Hizmet, Batman'da bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyor.

BATMAN (İGFA) - Kozluk Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde, kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tanı ve cerrahi tedavisi başarıyla uygulanmaya başlandı. Böylece bölgede uzun süredir ihtiyaç duyulan özellikli bir sağlık hizmeti daha vatandaşların erişimine sunuldu.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Cihan Ünyılmaz, tanı ve tedavi süreçlerinin güncel bilimsel kılavuzlara uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, ayrıntılı tanısal değerlendirme, uygun teknikle biyopsi ve gerekli durumlarda cerrahi müdahalelerin başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Sürecin multidisipliner yaklaşımla planlandığını vurgulayan Ünyılmaz, hastalara güvenli ve etkin tedavi imkânı sunulduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Çağrı Şataflı ise radyoloji birimiyle koordineli şekilde ileri görüntüleme yöntemlerinden yararlanıldığını belirtti.

Doğru teknikle yapılan biyopsiler sayesinde teşhis sürecinin güvenli biçimde tamamlandığını, cerrahi gerektiren vakalarda ameliyatların başarıyla uygulandığını kaydeden Şataflı, ameliyat sonrası takip süreçlerinin de titizlikle sürdürüldüğünü dile getirdi. Yeni uygulama sayesinde hastalar; tanı, biyopsi, ameliyat ve ameliyat sonrası takip süreçlerini kendi ilçelerinde tamamlayabilecek. Böylece ileri merkezlere sevk oranının azalması ve erken tanı ile zamanında tedavinin güçlenmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Batman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Murat Solmaz, vatandaşların başka illere sevk edilmeden bulundukları yerde nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Solmaz, sağlık tesislerinin teknik kapasitesini ve uzmanlık alanlarını güçlendirmeye kararlılıkla devam ettiğini söyledi.