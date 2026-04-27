· Şehit ve gazi 1. derece yakınları (öncelikli)

· Örgün eğitim kurumuna kayıtlı olmak

· 19-30 yaş aralığında olmak

Destek yararlanmak isteyenler için başvuru şartları ise şu şekilde;

Program kapsamında verilecek sürekli glikoz ölçüm sensörüyle; gençlerin kan şekeri takibinin kolaylaştırılması, olası komplikasyon risklerinin azaltılması ve eğitim hayatlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Diyabet sensörü destek programı ile özellikle dezavantajlı gençlerin sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi ve sosyal destek mekanizmalarının artırılması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Tip-1 diyabet hastası gençlerin yaşam kalitesini artırmak ve hastalık yönetimlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Diyabet Sensörü Destek Programı başvuruları yeniden başladı. Sağlıkta fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen destek programı kapsamında; 100 gence 6 ay boyunca düzenli olarak diyabet sensörü desteği sağlanacak.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını önceleyen çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.