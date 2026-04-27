ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını önceleyen çalışmalara imza atmaya devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Tip-1 diyabet hastası gençlerin yaşam kalitesini artırmak ve hastalık yönetimlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Diyabet Sensörü Destek Programı başvuruları yeniden başladı. Sağlıkta fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen destek programı kapsamında; 100 gence 6 ay boyunca düzenli olarak diyabet sensörü desteği sağlanacak.
GENÇLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞIYOR
Diyabet sensörü destek programı ile özellikle dezavantajlı gençlerin sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi ve sosyal destek mekanizmalarının artırılması hedefleniyor.
Program kapsamında verilecek sürekli glikoz ölçüm sensörüyle; gençlerin kan şekeri takibinin kolaylaştırılması, olası komplikasyon risklerinin azaltılması ve eğitim hayatlarının desteklenmesi amaçlanıyor.
Destek yararlanmak isteyenler için başvuru şartları ise şu şekilde;
· 19-30 yaş aralığında olmak
· Örgün eğitim kurumuna kayıtlı olmak
· Ankara'da ikamet etmek
· Tip 1 diyabet tanısını sağlık raporuyla belgelemek
· Sosyal yardım alan bireyler (öncelikli)
· Şehit ve gazi 1. derece yakınları (öncelikli)