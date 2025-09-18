Balıkesir'de Teksüt'ün kurucusu Recep Arınık anısına yapılan Gönen İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Recep Arınık Aile Sağlığı Merkezi açıldı. Modern merkezde 6 hekim hizmet verecek. Açılışa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve birçok yetkili katıldı.BALIKESİR (İGFA) - Teksüt’ün kurucusu Recep Arınık anına yaptırılan Gönen İlçe Sağlık Müdürlüğü Recep Arınık Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen tören ile hizmete girdi. Toplam bin 400 metrekare kapalı alana sahip modern merkez, altı hekimle birlikte bölge halkının birinci basamak sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip.

Recep Arınık Aile Sağlığı Merkezi’nde bir bebeğin ilk aşısından yaşlı bir vatandaşın tansiyon takibine, gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarından kadınların koruyucu sağlık hizmetlerine, kanser taramalarından bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye kadar hayatın her dönemine dokunan koruyucu sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulacak.

Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir AK Parti Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Eyüp Sultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar, Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık ile il protokolü, kurum yöneticileri, sağlık çalışanları, Teksüt yöneticileri ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, hayırsever katkılarının toplum için büyük değer taşıdığını vurgulayarak katkılarından dolayı Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık’a teşekkür etti. Vali Ustaoğlu, yeni sağlık merkezinin Gönen halkına hayırlı olmasını dilerken, bu tür yatırımların vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan yükselttiğine dikkat çekti.

Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık ise, hayırlı eseri yapmalarına imkan sağlayan başta devlet büyükleri ve yetkilileri olmak üzere tüm protokole şükranlarını sundu. "Biz bu topraklarda doğduk, ekmeğimizi, aşımızı bu topraklarda kazandık" diyen Arınık, "Üzerimize düşen sorumlulukları her zaman yerine getirmeye çalıştık. Bu sağlık merkezi yalnızca bir bina değil; Gönen halkının sağlığına, geleceğine ve huzuruna hizmet edecek kalıcı bir eser olacak. Bu değerli yatırımın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.