Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı’nda etin bozulmadan saklanması ve sağlıklı tüketilmesi için doğru soğutma ve saklama yöntemlerini içeren rehber yayımladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı’nda etin hem sağlık hem de lezzet açısından korunması için önemli uyarılar ve öneriler paylaştı.

Bakanlık, etin bozulmaması için doğru şekilde soğutulup saklanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

SOĞUTMA VE SAKLAMA KOŞULLARI

Bakanlık, kurban kesiminden sonra etin sağlıklı kalabilmesi için soğutma işleminin dikkatle yapılması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından infografik yayımlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, sakatatların 0-3°C, diğer etlerin ise 0-7°C’de saklanması gerektiğini, taze etin buzdolabında 1 hafta tazeliğini korurken, uygun şekilde paketlendikten sonra buzlukta eksi 18°C’de 6 ay saklanabileceğini kaydetti.

Grafikte ayrıca etlerin kavurma gibi uzun süreli saklama yöntemlerinde uygun koşullarda 1 yıl raf ömrü kazanabileceği ifade edildi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzun süre oda sıcaklığında bekletilen etin bozulabileceği, besin değerinin ve lezzetinin kaybolabileceği uyarısı yapıldı.

Sakatatların temizliğine de dikkat çekilen açıklamada, iç kemik ve bağırsakların kimyasal madde kullanılmadan temizlenmesi gerektiğinin altı çizildi.