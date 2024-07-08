Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (Euro 2024) oynadığı müsabakaları on binlerce yurttaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu dev ekranlardan takip etti. Turnuva boyunca milli takımın maçlarını Atatürk Kent Park, Ulupark ve Cumhuriyet Meydanı’nda seyreden Manisalılar, milli maç coşkusunu hep birlikte yaşadı.MANİSA (İGFA) - Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye A Milli Futbol Takımı sahada ter dökerken, Manisalılar da kent meydanları ve parkları stadyuma çevirdi. Manisalı yurttaşlar, Türkiye’nin, Gürcistan, Portekiz, Çekya, Avusturya ve Hollanda ile oynadığı müsabakaları Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu dev ekranlardan takip etti. Atatürk Kent Park, Ulupark ve Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan ekranların önüne akın eden Manisalılar, Türk Bayrakları ve milli takım formaları ile alkış ve tezahüratlarda bulundu.

MİLLİ MAÇ HEYECANI OMUZ OMUZA YAŞANDI

A Milli takımımız zorlu rakipleri karşısında mücadele ederken, Manisalılar da milli takıma dev ekranların önünde destek verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de milli maç coşkusunu Manisalılarla omuz omuza yaşadı. Atılan gollerle büyük coşku yaşayan yurttaşlar, turnuva boyunca milli heyecanı doyasıya yaşadı.

TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI, İKRAMLARDA BULUNULDU

Manisa Büyükşehir Belediyesi, milli takımı desteklemek için meydan ve parkları dolduran vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı. Ayrıca maç izlemek isteyen Manisalılara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın mobil ikram aracıyla su, limonata, çay ve kahve ikramında bulunuldu.