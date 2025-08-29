İzmir Büyükşehir Belediyesi, Folkart ve Folkart Gallery iş birliğiyle, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültürpark Atlas Pavyonu’nda iki önemli sergi açıldı. “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” başlıklı Atatürk sergisi ve Refik Anadol’un eserleri, ziyaretçilere tarih ve sanat dolu bir deneyim sunuyor.YolcuTVHaber / İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Folkart ve Folkart Gallery iş birliğiyle, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında Kültürpark Atlas Pavyonu’nda iki özel sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergiler, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatına dair eşsiz bir koleksiyon ile dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un eserlerini bir araya getiriyor.

ATATÜRK SERGİSİ: “VE MAVİ GÖZLERİ ÇAKMAK ÇAKMAKTI”

Fahri Özdemir’in proje direktörlüğü ve küratörlüğünü üstlendiği “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” sergisi, Atatürk’ün 1907-1938 yılları arasındaki liderlik yolculuğunu 476 eser ve 250’den fazla fotoğrafla gözler önüne seriyor. Zübeyde Hanım’ın mektubundan Atatürk’ün kişisel eşyalarına kadar pek çok değerli parça ilk kez sergileniyor.

Özellikle Dr. Fahrettin Er’in koleksiyonundan Atatürk’ün EKG cihazı ve tansiyon aleti, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

“Atatürk’ün vatan sevgisini ve halkıyla bağını yansıtan bu eserler, onun azmini derinden hissettiriyor" diyen Dr. Fahrettin Er, herkesi bu eşsiz sergiyi görmeye davet etti.

Sergi, 21 Aralık 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.