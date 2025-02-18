Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine dönük uluslararası diplomasinin arttığı bir dönemde Salı günü Ankara'da bir araya gelecekler.

Barış masasının hemen kurulmasından yana olan ve o müzakerelerde yer almak isteyen Türkiye'nin, bu ziyaret sırasında da her türlü oynamaya hazır olduğu mesajını vermesi bekleniyor.

Zelenskiy'nin stratejik ortak olarak tanımladığı Türkiye ile başta savunma sanayi olmak üzere ilişkileri güçlendirme arayışında olduğu kaydediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bir tura çıkan Zelenskiy, 18 Şubat Salı günü Ankara Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyaretle ilgili resmi açıklamayı yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Fahrettin Altun, iki liderin görüşmesi sırasında stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımların ele alınacağını kaydetti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 17-18 Şubat 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ankara’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır.

Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."