Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlenen 'Antik Safari' Disiplinlerarası Sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getirerek antik çağın izlerini günümüz sanat anlayışıyla yeniden yorumluyor.

İSTANBUL (İGFA) - Erhan Ayhan'dan Ezgi Çankaya'ya, Melike Burcu Sarı'dan Mehmet Serkan Koçak'a kadar çok sayıda sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, ziyaretçilerini tarihsel bir keşfe davet ediyor. D.A.S.T Disiplinlerarası Sanat Topluluğu'nun katkılarıyla hazırlanan sergi, Bornova'nın kültürel mirasını sanatla buluşturan önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

'Antik Safari' sergisi, arkeolojik ve kültürel geçmişin yalnızca korunması değil, aynı zamanda yeniden yorumlanması gerektiği fikrinden yola çıkıyor. Sergide yer alan eserler; tarih, hafıza ve mekân ilişkisini disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alarak izleyicilere çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

Sergi kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan yazar Efe Elmas, daha önce aynı başlık altında yaptığı değerlendirmelere paralel olarak, antik mirasın yalnızca bir tarihsel veri değil, yaşayan bir ilham kaynağı olduğuna dikkat çekti. Elmas, 'Antik dönemler, bugünün sanat üretimi için tükenmez bir kaynak. Önemli olan bu mirası olduğu gibi tekrar etmek değil, onu bugünün diliyle yeniden anlatabilmek' ifadelerini kullandı.

Sanatın, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran en güçlü araçlardan biri olduğunu vurgulayan Elmas, disiplinlerarası çalışmaların bu bağlamda büyük önem taşıdığını belirtti.

BORNOVA'DA KÜLTÜR VE SANATIN BULUŞMA NOKTASI

Yeşilova Höyüğü gibi tarihsel önemi yüksek bir mekânda gerçekleştirilen sergi, Bornova Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki vizyonunu bir kez daha ortaya koydu. Sergi, hem sanatseverlere hem de tarih meraklılarına farklı bir deneyim sunarak yoğun ilgi gördü.