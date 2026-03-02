Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kurduğu çadırda ücretsiz sağlık taraması hizmeti vermeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak 'Sağlığın Değerini Biliyoruz' mottosuyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde sağlık çadırı kurdu.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından kurulan çadırda perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada dört gün 13.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz sağlık taraması hizmeti veriliyor.

Bayrama kadar sürecek uygulama kapsamında; vatandaşların temel sağlık kontrolleri yapılırken gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına yönlendirmeleri yapılıyor.