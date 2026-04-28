Ankara Keçiören Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadın sağlığı konusunda toplumsal bilinç oluşturmak ve erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla 'Kadın Hastalıklarında Farkındalık Semineri' düzenlendi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminer kadınlardan yoğun ilgi gördü.

ANKARA (İGFA) - Erken tanı ve koruyucu sağlık önlemleri konusunda farkındalık oluşturulması hedefiyle düzenlenen programda katılımcılara kendi bedenlerini tanıma ve sağlıklarını koruma konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

Alanında uzman isimlerin yer aldığı seminerde Genel Cerrah Prof. Dr. Ali Kağan Gökakın, meme ve kolon kanseri hakkında bilgilendirme yaptı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Gül Savcı ise rahim ağzı kanseri konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Seminerde yer alan Klinik Psikolog Bikem Zeynep Yazıcı da hastalık süreçlerinde psikolojik dayanıklılığın önemi ve bireylerin bu süreçleri sağlıklı şekilde yönetebilmesine yönelik değerlendirmeler yaptı.

KENDİ KENDİNE MUAYENENİN PÜF NOKTALARI AKTARILDI

Seminer kapsamında kadın hastalıklarına ilişkin temel bilgiler, meme sağlığı ve kendi kendine muayene yöntemleri, rahim ve yumurtalık sağlığı, menopoz süreci ve hormonal değişiklikler, erken tanı ve düzenli taramaların önemi ile sağlıklı yaşam ve beslenme konuları ele alındı.

Programda ayrıca katılımcıların soruları uzmanlar tarafından yanıtlandı. Uygulamalı eğitim bölümünde katılımcılara kendi kendine meme muayenesi ve basit egzersizler hakkında pratik bilgiler sunuldu.