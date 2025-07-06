Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında sosyal taraflarla iş birliği yaparak aile, çocuk, engelli, yaşlı, kadın, sosyal yardımlar ve şehit yakınları alanlarında 2465 etkinlik gerçekleştirdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Güçlü aile, güçlü toplum vizyonuyla iş birliğini zirveye taşıyoruz” dedi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 Yılı Sosyal Taraflarla İş Birliği Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre, Bakanlık 2024’te aile ve toplum, çocuk, engelli ve yaşlı, kadın, sosyal yardımlar, şehit yakınları ve gaziler alanlarında sosyal taraflarla iş birliği yaparak toplam 2465 etkinlik düzenledi.

Merkez teşkilatı 164, il müdürlükleri ise 2301 etkinliğe imza attı. Merkez teşkilatının düzenlediği etkinliklere sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör ve uluslararası kuruluşlardan toplam 5012 temsilci katıldı.

Bakanlık, 2022’de hayata geçirdiği Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2022-2023) kapsamında sosyal taraflarla güçlü bir iş birliği zemini oluşturdu. Bu iş birliği, sosyal tarafların politika geliştirme süreçlerinde aktif paydaş haline gelmesini sağladı.

AFETLERDE ETKİN KOORDİNASYON

Raporda, Bakanlığın afetlerde sosyal taraflarla iş birliği sayesinde afetzedelerin sosyal hizmetlere daha hızlı erişim sağladığı vurgulandı. 2025-2027 dönemini kapsayan II. Eylem Planı’nın, iş birliğini daha da derinleştirerek kalıcı ve güçlü ortaklıklar kurmayı hedeflediği belirtildi.

BAKAN GÖKTAŞ: “AİLE YILI FIRSAT OLDU”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, “Güçlü aile, güçlü toplum vizyonumuz doğrultusunda sosyal taraflarla iş birliğimizi zirveye taşıdık. 2025 Aile Yılı kapsamında, yılın ilk 6 ayında farklı kesimlerden paydaşlarla anlamlı etkinlikler düzenledik. Aile Yılı, iş birliğini güçlendirmek için önemli bir fırsat sundu” dedi.

Raporda, Bakanlığın sosyal taraflarla çalışarak hizmet kalitesini artırdığı ve kimseyi geride bırakmayan kapsayıcı bir toplum inşa etmeyi amaçladığı ifade edildi.