Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehir içi trafikte binek araçlar ve minibüsleri kapsayan geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Emniyet Müdürü Serkan Arpak, sahada denetimlere katılarak eksik belge konusunda sürücüleri uyardı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Denetleme ekipleri, ilçe genelinde binek araçlar ve şehir içi minibüsleri hedef alan kapsamlı bir trafik denetimi yaptı.

Denetimlere bizzat katılan Keşan İlçe Emniyet Müdürü Serkan Arpak, sürücülerin evraklarını titizlikle kontrol etti.

EKSİK BELGE UYARISI

Denetimlerde, özellikle şehir içi minibüslerde eksik belgeler olup olmadığı detaylı şekilde incelendi. Emniyet Müdürü Arpak, eksik evrak tespit edilen sürücülere uyarılarda bulunarak, “Hem kendi güvenliğiniz hem de trafikte düzenin sağlanması için belgelerinizi eksiksiz bulundurun” çağrısı yaptı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerin önümüzdeki günlerde de kesintisiz süreceğini duyurdu.

Vatandaşlardan, trafik kurallarına uymaları ve gerekli belgeleri tamamlamaları istendi.