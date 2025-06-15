Sağlık Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğiyle aile hekimleri, ebe ve hemşirelerin maaşlarında kesinti uygulanacağı duyuruldu; AHESEN Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, “Bu mantık dışı ve vicdansız bir uygulama” diyerek tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı’nın aile hekimliği sistemini güçlendirme vaadinin ardından, Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) görev yapan hekim, ebe ve hemşireleri sarsan bir karar alındı.

Haziran 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği kapsamında, aile sağlığı çalışanlarının maaşlarında kesinti uygulanacağı açıklandı. Bu karar, sağlık çalışanları arasında büyük tepkiye yol açarken, sağlık sisteminin geleceğine dair ciddi kaygılar doğurdu.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, düzenlemenin detaylarını aktararak karara sert eleştiriler yöneltti. Yeni yönetmeliğe göre, bir vatandaş 6 ay boyunca ASM’ye başvurmazsa, o kişinin kayıtlı olduğu aile hekimi, ebe ve hemşirenin maaşından ceza kesintisi yapılacak. Kandemir, “Bir camiye 6 ay cemaat gelmedi diye imamın maaşı kesilmiyorsa, aile hekiminin maaşı da kesilemez. Bu bilimsel temelden yoksun, mantık dışı ve vicdansız bir uygulamadır” dedi.

“ZORLA ASM’YE GETİRME, SİSTEMİ TIKAR”

Kandemir, bu düzenlemenin vatandaşları da olumsuz etkileyeceğini vurguladı: “İhtiyacı olmayan vatandaşı zorla ASM’ye getirme çabası, hem zaman kaybına yol açacak hem de sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyanların randevu almasını zorlaştıracak. Bu, sağlık sistemini tıkayan bir adım olacak.”

EBE VE HEMŞİRELERE EK KESİNTİ RİSKİ

AHESEN, ebe ve hemşireleri ilgilendiren başka bir sorunu da gündeme taşıdı. “Hastalık Yönetim Platformu (HYP)” kriterlerine göre, belirlenen performans hedeflerini tutturamayan ebelerin maaşlarında yaklaşık yüzde 10’luk ek kesinti yapılması planlanıyor. Kandemir, bu kriterlerin uygulanmasının zor olduğunu belirterek, “Zaten dayanma gücü kalmayan meslektaşlarımızın istifaları artacak. Bu, vatandaşların mahallesindeki aile hekimi, ebe ve hemşireye ulaşmasını daha da zorlaştıracak” uyarısında bulundu.

“BAKANLIK YANLIŞTAN DÖNMELİ”

Dr. Kandemir, Sağlık Bakanlığı’nı eleştirerek, “Bakanlık, yanlış üstüne yanlış yapmaktan vazgeçmeli. Aile hekimliği, sağlık sisteminin temel taşıdır. Bu kesintiler, çalışanların motivasyonunu düşürüyor ve toplum sağlığını riske atıyor. Uyarılarımız dikkate alınmazsa, sistemde ciddi aksamalar kaçınılmaz” dedi.