Konya'nın Ahırlı ilçesinde son yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Ali Üzlük partisinden istifa etti.KONYA (İGFA) - Konya'da Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük, İYİ Parti'den istifa etti.

İlk günden itibaren vatandaşlarla ortak kanaat içerisinde hareket ettiklerini ifade eden Başkan Üzlük, çalışmaların karşılığını ve memnuniyetini siz değerli hemşehrilerimizin teveccühleri ile hissetmek bizleri mutlu ettiği kadar teşvik de ettiğini belirterek, "Başkanlık sürecinde partiyi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Verdiğimiz kararda partimizin bir etkeni bulunmamaktadır. Yine sizlerin değerli görüşleri ve gördüğümüz lüzum üzerine İyi Parti'den belediye başkanı olarak şahsım ve tüm belediye meclis üyelerimiz istifa etmiş bulunmaktayız."

ALİ ÜZLÜK KİMDİR?

1965'te Akkise'de doğan Ali Üzlük, 23 yıl mali hizmetler müdürü olarak görev yaptı. 10 yıl da belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan Üzlük, 31 Mart seçimleri için bu görevinden istifa etti.

Ahırlı Belediyesi'nde başkan yardımcısı olan Üzlük, evli ve 4 çocuk babasıdır