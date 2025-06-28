Adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere 4 binden fazla hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi'ne karşı açılan davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyeti farklı yerlere atandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.Yayımlanan karara göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na dava açan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekiliğine, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında dava açan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Başsavcısı Mustafa Gökçe Yargıtay Savcılığına, Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan davasını karara bağlayan mahkeme başkanı istinaf savcılığına atandı. HSK kararnamesi kapsamında 24 ilin başsavcısı değişti.

Silivri cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi işlemine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davaya bakan heyet üyeleri farklı yerlere atandı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi Başkanı Recep Şendil ve Üye Dr. Gün Yazıcı HSK'nın açıkladığı idari yargı kararnamesiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne atandı.