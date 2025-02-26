Yenilikçi fikirler ve güçlü girişimciler ile 6.TechXtile Challenge Tasarım Yarışmasında final yaklaşıyor. Tekstil ve hazır giyim sektörünedeğer katma hedefiyle sürdürülebilir ve inovatifçözümler sunan projeler finale kalabilmek içinDeğerlendirme Kuruluna sunumlarını yaptılar.BURSA (İGFA) - Uludağ Tekstil İhracatçılarıBirliği (UTİB) tarafından, Türkiyeİhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığıdesteğiylegerçekleştirilen 6. TechXtile Challenge, Program Koordinatörü Ufuk Batum moderatörlüğündegerçekleştirilençevrimiçi toplantıda, 18 farklı ilden 27 girişimci projelerini değerlendirme kuruluna sundu. Alanında uzman kişilerdenoluşandeğerlendirme kurulu üyeleri, projeleri değerlendirerek finale yükselengirişimleri belirledi.

BÜYÜK FİNAL 18 NİSAN’DA

Girişimcileringelişimaşamalarınagöre iki kategoriye ayrıldığı program kapsamında iş fikirlerini geliştirmeaşamasında yer alan Level-Up kategorisinde değerlendirme kurulu üyelerinindeğerlendirmesinibaşarıylageçen 8 girişimci finale yükseldi. Girişimleriniticarileştirmesürecinde olan Scale-Up kategorisinde de 8 girişimci, değerlendirme kurulu üyelerinindeğerlendirmesindengeçerek finalde yarışmaşansını elde etti. Her iki kategoride finale kalan yarışmacılar, 18 Nisan 2025 tarihinde ödüllerinekavuşacak.

"TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİLİĞİ VE İHRACATI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Tekstil sektöründe ihracatta katma değeri artırmanın en öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Yeni teknoloji ve metotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçiürünlerin tasarlanması, girişimcilik ve inovasyonkültürününoluşturulması ile üniversite-sanayi iş birliğiningüçlendirilmesinebüyükönem veriyoruz.

Bu sene 6’ncısını düzenlediğimizTechXtile Challenge ile ülkemizihracatçılarını, özgün ve yenilikçi projelerle dünya pazarlarına taşımayıamaçlıyoruz. Burada ödül kazanmanın yanı sıra, sektörün karar vericileriyle projeleri buluşturmak ve sanayiyle iş birliği fırsatları yaratmanın çokdeğerliolduğuna inanıyorum.

Yarışmamızın tekstil dikeyinde özelleşmiş bir girişimcilik platformu haline geldiğinisöylemekmümkün. Projelerin dünyatrendleriniyakaladığınıgörmektenbüyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

6. TECHXTİLECHALLENGE’IN LEVEL-UP KATEGORİSİNDE FİNALE KALAN 8 PROJE:

1. AntibakteriyelNanoliflerle Yara Örtüsü

2. Creative Destruction: Bu proje yok edilmek içinyaratılmıştır

3. ÇevreselYaşlanma Etkilerine KarşıSürdürülebilir Fonksiyonel Nano Kaplama Sistemleri

4. IQEduWear

5. Kenevir Atıklarından Miselyum Bazlı Sürdürülebilir Deri Üretimi

6. Leno GücüsündeYenilikçi Tasarımlar ve Performans Artışı

7. Naturalg: Tekstil Atık Sularında MihroalgYetiştiriciliği ve BiyobazlıÜrünEldesi

8. TechXbrick

6.TECHXTİLECHALLENGE’INSCALE-UP KATEGORİSİNDE FİNALE KALAN 8 PROJE:

1. Atık Isısı Sayesinde Karbonundan Para Kazanan Sıfır Emisyonlu Tekstil Boyahaneleri

2. Cukbox

3. M-Based

4. Mesai InlineMetolama Makinesi

5. Prosoft AI

6. SoilBiom

7. Tekstil 4.0: Performans Takip Sistemi

8. Youniq – Design Yourself