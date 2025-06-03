Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı’nda güvenli ulaşım için alınan önlemleri açıkladı. Karayollarının 6 bin 750 kamerayla takip edileceğini belirten Bakan Uraloğlu, özel yük araçlarına ise sınırlama getirildiğini duyurdu. Bakan Uraloığlu, bayram öncesi otobüs firmalarına 10,7 milyon TL ceza kesildiğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesi ulaşım hazırlıklarını duyurdu.

5 Haziran’dan itibaren başlayacak bayram tatili süresince vatandaşların güvenli ve sorunsuz seyahat etmesi için tüm önlemlerin alındığını belirten Bakan Uraloğlu, tüm birimlerle 7/24 sahada olacaklarını belirtti.

ÖZEL YÜK ARAÇLARINA KISITLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 68 bin 620 km’lik yol ağında 750 ekip, 3 bin 750 personel ve bin 250 araçla hizmet verileceğini açıklayan Uraloğlu, yolların 6 bin 750 kamerayla anlık takip edileceğini belirterek, "Özellikle Ankara-İstanbul, İzmir-Uşak, Trabzon-Rize gibi yoğun güzergahlarda ekipler teyakkuzda olacak. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleri ile otoyollar bayram süresince ücretsiz olacak. Bayramda artan trafik yoğunluğu nedeniyle 5-9 Haziran tarihlerinde kamyon, çekici ve tanker gibi özel yük taşıyan araçlara izin verilmeyecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, araçların şerit genişliklerini aştığı için trafiği riske attığını belirterek, yol bakım ve onarım çalışmalarının da zorunlu haller dışında dudurulacağını bildirdi.

OTOBÜS DENETİMLERİNDE 10,7 MİLYON TL CEZA

Yolcu taşımacılığında fahiş fiyat ve korsan taşımacılığı önlemek için denetimlerin artırıldığını belirten Bakan Uraloğlu, “20 Mayıs-1 Haziran arasında 499 işletmenin 16 bin otobüs seferi denetlendi. Kurallara uymayanlara 10,7 milyon TL idari işlem uyguladık. Denetimler devam edecek” dedi.

Ankara’da Başkentray, İstanbul’da Marmaray ve metro hatları, İzmir’de İZBAN bayram süresince ücretsiz olacağını anımsatan Bakan Uraloğlu, hızlı tren, anahat ve bölgesel trenlerde 10 bin 866 kişilik kapasite artışının sağlandığını, havalimanlarında ise yoğunluk yaşanmaması için personel sayısının da artırıldığını belirterek, trafik kazalarını önlemek için sürücülere uyarılarda bulundu:

Bakan Uraloğlu, “Hız limitlerine, özellikle virajlı ve eğimli yollarda dikkat edin. Yorgun ve uykusuz yola çıkmayın, sık mola verin, araç bakımlarını ihmal etmeyin" dedi.