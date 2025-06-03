Kocaeli İzmit Belediyesi ve Kent Konseyi Engelli Meclisi, Durhasan Lavanta Bahçesi’nde Engelli Dernekleri ile birlikte fidanları toprakla buluşturarak hatıra ormanı oluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kent Konseyi Engelli Meclisi ortaklığında düzenlenen program ile engelli dernekleri ve üyelerinin katılımıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Durhasan Lavanta Bahçesinde fidanları toprakla buluşturan engelli dernekleri ve üyeleri dayanışmanın ve umudun sembolü olan küçük bir hatıra ormanı oluşturuldu. "Engeller Toprağa, Fidanlar Adil Bir Geleceğe" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bahçelerine dikilen fidanlarla birlikte hem doğaya hem de toplumsal farkındalığa önemli bir katkı sağlandı.

KEYİFLİ VE UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

Etkinlik alanına, etkinliğin anlamını simgeleyen özel bir tabela yerleştirildi. Engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyen, çevre bilinci ve ortak değerler etrafında buluşmayı teşvik eden güçlü bir dayanışma örneği oldu. İzmit Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan ikramlarla kurulan piknik sofrası, katılımcılara keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğe katılan İzmitli yerel sanatçı Hikmet Korkut, söylediği şarkılarla güne neşe kattı.