Kültür-sanat kenti ilçede etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Kent Konseyi Kadın üyelerimizin sahne alacağı, tamamı kadınlardan oluşan, 4 Kadın 1 Yüzük adlı tiyatro oyununa tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.

Kocaeli Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Kadın Meclisi iş birliği hazırlanan "4 Kadın 1 Yüzük" adlı tiyatro oyunu, 15 Nisan Salı akşamı Kazıklı Kervansarayı Kültür yapısında sahnelenecek. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Kervansaray’da tiyatro oyunu sahnelenecek. Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Kadın Meclisi iş birliği hazırlanan "4 Kadın 1 Yüzük" adlı tiyatro oyunu 15 Nisan Salı akşamı saat 20.00’da Kazıklı Kervansarayı Kültür yapısında sahnelenecek.