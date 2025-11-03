Edebiyat dünyasının önemli etkinliklerinden 2. Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri, Minoa Pera'da düzenlendi. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dr. Özlem Koç'un kitabının da tanıtıldığı ödül töreninde 'İyi edebiyat, dünyayı daha iyi anlamanın yolunu arar' mesajı verildi.

İSTANBUL (İGFA) - Edebiyat dünyasının ilham verici buluşmalarından biri olan 2. Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri, Minoa Pera'nın sıcak ve yaratıcı atmosferinde gerçekleştirildi.

Bu yıl iki ana kategoride verilen ödüller, hem edebiyatseverler hem de yayın dünyası temsilcileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Üstüngel Arı' nın 'Baki Kalan'eseri ile Yurdagül Şahin' in 'Renkli Işıklar Karanlık Sırlar'eseri ödüllerin sahibi olurken, bu yıl ilk kez verilen Paydaş Ödülleri kapsamında En Başarılı Paydaş Sabri Ülker Vakfı, En Başarılı Matbaa Mega Basım, En Üretken Ajans Anatolialit, En Başarılı Yazılım Partneri Ultegra ve En Usta Çevirmen Şafak Tahmaz ödüle layık görüldü.

Gerçekleşen ödül töreni aynı zamanda Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dr. Özlem Koç'un 'İnternette Dijital Yanılgı' adlı kitabının lansmanına ev sahipliği yaptı.

Törende, edebiyatın yalnızca bir anlatı biçimi değil, toplumsal değişimin de güçlü bir aracı olduğu vurgulandı.

The Kitap Yayınları adına yapılan kapanış konuşmasında, 'İyi edebiyat; yalnızca güzel yazmak değil, dünyayı daha iyi anlamanın yollarını aramaktır' mesajı öne çıktı.