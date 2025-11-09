Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında 5 immünoterapi ilacını SGK geri ödeme kapsamına aldıklarını anımsatarak, 16 bin 400 kanser hastasının faydalandığını ve toplamda 8 bin 715 ilacın geri ödeme listesinde olduğunu duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser hastalarına destek açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında 25 farklı kanser türüne karşı kullanılan 5 immünoterapi ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödenmeye başlandığını duyuran Bakan Işıkhan, bugüne kadar 16 bin 400 hastanın bu ilaçlardan yararlandığını belirtti.

Bakan Işıkhan, paylaşımında, 'Kanserle savaşan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Temmuz'da tedavi sürecinde bağışıklık sistemini destekleyen 5 immünoterapi ilacını SGK geri ödeme kapsamına aldık. Bu ilaçlardan 16 bin 400 vatandaşımız faydalandı. Bugün 889'u kanser ilacı olmak üzere toplam 8.715 ilaç geri ödeme listemizde. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak uygulamaları sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.