Ortopedik travmalar, artık günlük yaşamı durdurmuyor. Yeni nesil yıkanabilir ve su geçirmez alçı sistemleri sayesinde kırıklar, hem konforlu bir iyileşme süreci hem de aktif bir yaşamla uyum içinde ilerliyor.BURSA (İGFA) - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, modern alçılama tekniklerinin hastaların yaşam kalitesini belirgin ölçüde artırdığını vurguladı. Dr. Nar, “Kırığınız kolunuzda ya da bacağınızda olabilir. Ancak artık duş almak, havuza girmek veya denize girmek sorun değil. Tatile çıkarken ekstra önlem almanıza gerek kalmaz” dedi.

Yeni nesil alçı sistemlerinin birçok avantaja sahip olduğunu belirten Dr. Nar, şu bilgileri paylaştı:“Bu özel alçılar su geçirmez yapıya sahip. Aynı zamanda hafif, nefes alabilir ve ciltte tahrişe neden olmaz. Klasik alçıların aksine günlük aktivitelere uyum sağlar. Hastalar, uygulama sonrası yaşam kalitelerinde belirgin bir düşüş yaşamadan, iyileşme sürecine devam edebiliyor.”

Bu sistemlerin her yaş grubuna güvenle uygulanabildiğini ifade eden Dr. Nar, “Elbette her durumda doktor onayı önemli. Ancak doğru vakalarda bu teknoloji sayesinde hastalarımız hem iyileşiyor hem de hayatı kaçırmıyor” diye konuştu.