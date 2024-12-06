7 Aralık mars gelimesi başlıyor. Önemli bir gerileme aslan burcunda başlayacak yengeç burcunda devam edecek. 6 Ocak tarihinde bu gerileme yengeç burcunda devam etmeye başlayacak. Uzun süre yengeç de kalacak.

Drekt harekete geçecek mars ve ardından 18 Nisan 2025 tarihinde aslan burcuna tekrar gerileyecek.

Aslan burcuna gerilemesi esnasında 3 Ocak 2025 tarihinde Plüton ile karşıt aşısı kesinleşecek. Bu tarih önemli sert ve şiddetli olaylara işaret ediyor mars retrosunda ağır hareket eden gezegenlerle karşıt kare ya da kavuşumlar Mars’ın retrosunda hesap edilemez.

Anlaşması kolay olmayan etkiler yaratır mars gerilerken askeri konular yangınlar patlamalar ani sert olayları gerçekleştirebilir

Ve salgın hastalıklarda ateşli hastalıklar gibi salgın hastalıklara da dikkatli olmalıyız.